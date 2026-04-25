Bivši mož Jennifer Aniston se je razveselil sina (Suzy)

Justin Theroux in Nicole Brydon Bloom sta sporočila, da sta postala oče in mama dečka. Par je srečno novico delil na instagramu. »Prišel je, tako zelo sva zaljubljena,« je ob prisrčni fotografiji zapisala mamica. Igralec in igralka sta prvega otroka dobila nekaj več kot leto dni po skrivni poroki. Par si je prstana izmenjal marca 2025, na intimni slovesnosti na plaži v Tulumu.

Spoznala sta se na zabavi. FOTO: Profimedia

Novica o nosečnosti je v javnost pricurljala decembra, ko je Nicole na premieri druge sezone serije Fallout, v kateri nastopa Justin, pokazala nosečniški trebušček. Par je bil v javnosti prvič opažen v začetku leta 2023, že leto pozneje so se pojavile govorice o zaroki. Kljub vse večjemu zanimanju javnosti zvezdnika zasebnega življenja v medijih ne izpostavljata. Theroux, ki je bil prej poročen z Jennifer Aniston, je večkrat poudaril, da mu takšen pristop najbolj ustreza, saj je prepričan, da so odnosi kakovostnejši, kadar niso pod sojem žarometov.

