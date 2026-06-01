Bizarne navade zvezdnic: mladost za vsako ceno (Suzy)

Od ptičjih iztrebkov do čebeljega strupa, vampirskih tretmajev in nenavadnih diet: svet slavnih je poln lepotnih ritualov, ki zvenijo kot znanstvena fantastika. Nekateri prisegajo nanje že leta, drugi so z njimi šokirali javnost.

Pijte olivno olje

Kourtney Kardashian je večkrat govorila o pitju olivnega olja. Verjame, da zdrave maščobe pomagajo ohraniti sijočo in mladostno kožo. Njene prehranske navade pogosto delujejo precej skrajno.

Vampirski obraz

Kim Kardashian je pred časom šokirala internet s fotografijo 'vampirskega faceliftinga', pri katerem uporabljajo pacientovo kri. Tretma vključuje odvzem krvi, obdelavo plazme in vbrizgavanje nazaj v obraz. Cilj je bolj napeta in sijoča koža.

Jennifer Aniston

Lososova sperma

Jennifer Aniston je priznala, da je preizkusila tretma s polinukleotidi iz DNK-ja lososove sperme, ki naj bi spodbujali obnavljanje kože. Igralka je povedala, da jo je ideja sprva šokirala, a je bila pripravljena poskusiti skoraj vse.

Barbra Streisand

Zlati obraz

Barbra Streisand in številne bogate zvezdnice so preizkusile obrazne tretmaje z delci pravega zlata. Zlato naj bi pomagalo pri sijaju in napetosti kože. Takšni tretmaji pogosto stanejo več tisoč evrov.

Salma Hayek

Oljna koža

Salma Hayek je priznala, da si zjutraj pogosto sploh ne umije obraza, saj želi ohraniti naravna olja kože. Navado je prevzela od babice. Meni, da pretirano čiščenje pospešuje staranje kože. Njena filozofija je precej drugačna od agresivnih lepotnih rutin.

Gwyneth Paltrow

Čebelji strup

Gwyneth Paltrow je večkrat govorila o terapijah s čebeljim strupom oziroma apiterapiji. Verjame, da pomaga proti vnetjem in spodbuja obnavljanje kože. Tretma vključuje čebelje pike ali izdelke s čebeljim strupom. Tudi sama je priznala, da metoda ni prijetna, a naj bi imela močan učinek proti staranju.

Chrissy Teigen

Preventivni botoks

Chrissy Teigen je odkrito govorila o zgodnjem botoksu in estetskih posegih. V Hollywoodu je postalo normalno, da nekateri začnejo z botoksom že zelo mladi. Ideja ni popravljanje gub, ampak njihovo preprečevanje.

Brooke Shields

Spanje brez vzglavnika

Brooke Shields je razkrila, da že leta spi brez visokega vzglavnika, ker verjame, da tako preprečuje gube na vratu in obrazu. Meni, da položaj med spanjem močno vpliva na staranje kože.

Katie Holmes

Kačji strup

Katie Holmes spada med zvezdnice, ki so preizkusile izdelke s sintetičnim kačjim strupom. Ta naj bi imel učinek, podoben botoksu, ki začasno sprosti mišice obraza. Gre za eno najbolj nenavadnih sestavin v luksuzni kozmetiki.