Blanka in Matjaž Partlič: od študentskih klopi do oltarja (Suzy)

Matjaž Partlič, ki se je gledalcem vtisnil v spomin kot navihani Tinček iz legendarnega filma Moj ata, socialistični kulak, v katerem je igral ob Mileni Zupančič, Poldetu Bibiču in Ivu Banu, se je prvo septembrsko soboto poročil s svojo študentsko simpatijo Blanko Fras. Usodni da sta dahnila pred Stupičevo vilo pod Maistrovim stolpom na Zavrhu v Slovenskih goricah. Matjaža in Blanko na ta kraj namreč vežejo dragoceni spomini. V študentskih letih sta se namreč tja s sošolci včasih odpeljala z njegovim jugotom, kadar so želeli pobegniti od dolgočasnih predavanj na fakulteti. Povzpeli so se na stolp, s katerega se odpira razgled po severovzhodni Sloveniji vse do Avstrije in Hrvaške, ob lepem vremenu celo do Madžarske. Matjaž je bil že takrat zagledan v Blanko, ki ji je bil prav tako simpatičen, vendar je imela fanta, zato sta ostala prijatelja. Leta so minevala in življenje ju je odpeljalo vsakogar po svoji poti. On se je zaposlil kot producent v Slovenskem narodnem gledališču Maribor, ona kot magistrica pravnih znanosti in pravnica na Univerzi v Mariboru. Kljub temu nista povsem izgubila stikov. Ob rojstnih dnevih in novem letu sta si redno izmenjevala čestitke, dokler ni konec novembra 2019 prišlo sporočilo, ki je spremenilo vse.

Eno sporočilo je spremenilo vse

Matjaž je ravno sodeloval pri vaji za predstavo Mostovi in bogovi, nastalo po motivih del njegovega strica, pisatelja in dramatika Toneta Partljiča, ko mu je Blanka poslala sporočilo, da se je po koncu partnerske zveze s hčerkama preselila v domačo Pesnico pri Mariboru. Odgovoril ji je, da je tudi sam že skoraj leto dni samski, in iskrice so se počasi znova razplamtele. Po mesecu ali dveh sprehodov in druženj ob kavi sta skupaj obiskala prvo ponovoletno uprizoritev Mostov in bogov. Od takrat sta neločljiva. Zanimivo je, da Matjaževa družina po očetovi strani izvira iz Pesnice pri Mariboru, čeprav je sam rojen Mariborčan. Zato ne preseneča, da ju je na Zavrhu poročil prav župan Pesnice Gregor Žmak. Matjažu je kot poročna priča stal ob strani stric Tone, Blankina priča je bila njena hči Sara, vlogo družic sta prevzeli Matjaževa hči Živa in Blankina Lana. Mladoporočenca danes živita v Pesnici, kjer sta dejavna v družabnem in kulturnem življenju kraja. Oba sodelujeta v tamkajšnjem kulturnem društvu, Matjaž je znan še kot ljubiteljski zgodovinar. Po dolgih letih sta tako končno našla pot drug do drugega in svojo ljubezen okronala s poroko prav tam, kjer so se nekoč začeli njuni skupni spomini.

Gospod in gospa Partljič pozdravljata z vrha Maistrovega stolpa, ki ima v njuni ljubezenski zgodbi posebno mesto.

Poročna priča Sara, župan Pesnice Gregor Žmak, nevesta in ženin, matičarka Sergeja Brdnik ter Matjažev stric Tone Partljič