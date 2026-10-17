Blaž Švab: Želim si miru in svet brez nasilja (Suzy)

POGOVOR

Po dveh Nočeh Modrijanov, na katerih so v Stožicah združili različne generacije slovenskih ansamblov in glasbenikov ter navdušili številno občinstvo, nam je glasbenik v pogovoru zaupal, kaj jim takšni večeri pomenijo in katere vrednote želijo z njimi predajati naprej.

Osrednji simbol obeh dogodkov je bila čebela, ki predstavlja delavnost, družino, povezanost in skrb za naravo – vse tisto, kar je blizu tudi Modrijanom in njihovemu pogledu na življenje. Kdaj vas je po Noči Modrijanov dohitela utrujenost? Ste si po vsem tem tempu sploh privoščili več kot osem ur spanja? Vsak od nas je to doživljal nekoliko drugače. Mislim, da prav hude utrujenosti ni občutil nihče, predvsem zato, ker so ogromno dela opravile odlične ekipe. V pogonu jih je bilo več kot 40, nekatere so pri projektu sodelovale skoraj dve leti. Zaradi tega smo bili precej razbremenjeni. Vaje za ...