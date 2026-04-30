Bled, kot ga še ne poznate: od skritih doživetij do kulinaričnih presežkov (Suzy)

Na Bled Slovenci pogosto zahajamo le na kopanje, sprehod okoli jezera in kremno rezino. A če si le vzamemo malce več časa, lahko odkrijemo, da ponuja tudi številna izvirna doživetja, ki nam naš turistični biser predstavijo v povsem drugačni luči. Tako lahko na Sodarjevi domačiji stopite v praznični čas 19. stoletja, se naučite peči potico na Blejskem otoku, pripravljate tradicionalne jedi – štruklje, ajdove krape in ričet v vasi Zasip, v kateri se lahko poučite o žganjekuhi iz tepk – ter žlahtno kapljico tudi degustirate, odkrijete več o življenju čebel ter si privoščite zdravju koristno apiterapijo na Selu. Na vrtu okusov v zgornjih Gorjah vas pričakuje zeliščni wellness z domačinko Matejo Reš, ki vam predstavi koncept samooskrbe ter uporabo zdravilnih zelišč – celo glede na vaše astrološko znamenje. Otroke bo gotovo navdušila vodena pustolovščina v Začaranem gozdu, medtem ko si adrenalinski navdušenci lahko privoščite navdihujočo balonarsko avanturo z lokalnim zajtrkom. Več informacij najdete na: www.bled.si.

Hotel Triglav Bled so zgradili ob Bohinjski železnici leta 1906.

Hotel s stoletno tradicijo

Za vsak okus

Ob raziskovanju skritih blejskih kotičkov smo se ustavili tudi v butičnem Hotelu Triglav Bled na mirnejši strani jezera, nekoliko odmaknjenem od turističnega vrveža, drugem najstarejšem v mestu. Odprl se je namreč že daljnega leta 1906, ob Bohinjski železniški progi, ko je Bled že veljal za priljubljeno zdraviliško destinacijo evropske elite. Iz rok prvotnega lastnikaje – z vmesnim obdobjem, ko je služil kot počitniški dom Vojvodincev – prešel v last družine, ki še danes skrbi za ta dragulj zgodovinskega spomina z 21 sobami, ki sprejme 39 gostov.

Posebno ponosni so v hotelu na kulinariko, saj se lahko pohvalijo s tem, da so se pri njih kalili kar trije slovenski chefi – Uroš Štefelin, Igor Jagodic in Bine Volčič. Njihova restavracija 1906, ki od nekdaj temelji na spoštovanju slovenske tradicije, sezonskih sestavinah in sodelovanju z lokalnimi dobavitelji, že od nekdaj predstavlja srce hotela. Vsaka jed je premišljena, vsaka sestavina ima svoj namen, pravijo.

Sprehod po hotelu nas popelje v zgodovino.

V zadnjem času je restavracija doživela konceptualno preobrazbo, ki sledi sodobnim trendom. Ugotavljajo namreč, da si danes gostje želijo več kot le obrok – iščejo doživetje, čas zase, trenutke, ki jih lahko delijo ali preprosto doživijo v tišini. Pod vodstvom chefa Aleša Fendeta tako nastajajo izbrane kulinarične izkušnje: vrhunski slovenski a la carte zajtrki, sezonski brunchi ter kosila in večerje za vnaprej najavljene skupine.

Krompirjev rösti s poširanim jajcem.

Brunch – novi kulinarični trend

Brunch po slovensko

Direktorica hotela, ga., poudarja, da so skupaj z navadami gostov spremenile razmere v gastronomiji – tempo, pričakovanja in stroški. »Model večerne restavracije, kot smo ga poznali nekoč, dolgoročno ne omogoča ravnovesja, ki si ga želimo – ne za ekipo ne za podjetje,« pravi in doda, da je brunch odgovor na to realnost. »Brunch smo razvili z jasno usmeritvijo: slovenska kulinarika, lokalne sestavine in preproste jedi z izrazitim okusom. Ne gre za kopiranje trendov ali klasični bistrojski model, ampak manj kompliciranja, več okusa in pristnosti,« pojasni.

Brunch je kombinacija zajtrka in zgodnjega kosila. Je prilagodljiv obrok, ki ustreza današnjemu načinu življenja. Za nekoga nadomesti zajtrk, za drugega je zgodnje kosilo. Lahko predstavlja poslovno srečanje ali preprosto trenutek zase. »Ne gre za kompromis med obroki, ampak za samostojno izkušnjo,« poudari ga. Sonja in doda, da dober brunch vedno združuje slano in sladko. Njegova osnova so jajčne jedi (poširana jajca, omlete), siri in mesnine, solata in seveda dobra kava. Če dodamo še kozarec penine ali koktajl, smo zelo blizu popolnemu dopoldnevu.

Pri brunchu ne sme manjkati nekaj sladkega.

Preizkusili smo se tudi v kuhinji.

Na Bledu se pri brunchu prepletajo slovenske sestavine in jedi, ki jih gostje poznajo, a v nekoliko sodobnejši interpretaciji: kranjska klobasa, ajdovi štruklji, lokalni siri in mesnine, postrv, jedi z ajdovo kašo … Posebno mesto ima tudi chefov krožnik, ki se spreminja glede na navdih in sezono.

»Veliko naših lokalnih dobaviteljev prihaja iz okolice Bleda in je vključenih v projekt Blejski lokalni izbor, pri katerem ima certifikat tudi naš tradicionalni slovenski zajtrk. Sestavine tako dobivamo pri pridelovalcih, kot so Vrt okusov Mateje Reš, pr' Andrecu, pr' Obvak, kmetiji Matijovc in drugih,« pravi.

Štruklji so del njihovega tradicionalnega slovenskega zajtrka.

Ravioli za pokušino

Ravioli s špinačno omako.

Ob obisku so nas naučili tudi pripraviti njihove hišne raviole, ki so prav tako lahko okusni del domačega buncha. Zanje potrebujemo 300 g moke semolina, 3 jajca in sol za testo; 300 g naribanega kozjega sira, 100 g kisle smetane, 100 g praženih mletih lešnikov in sol za nadev ter 400 g špinače, 100 g masla, sol in poper, 200 g mleka, 1 čebulo in 2 česna za špinačno kremo. Sestavine za testo zmešamo v posodi, da dobimo gladko testo, ki nato pol ure počiva. Naribamo sir, ga zmešamo z ostalimi sestavinami in prelijemo v dresirno vrečko. Na maslu podušimo čebulo in česen, da postekleni. Dodamo špinačo, zalijemo z mlekom, dušimo štiri minute, nato vse skupaj zmešamo v gladko omako. Nadevamo in skuhamo raviole in jih prelijemo z omako. Pa dober tek in dobrodošli na Bledu!