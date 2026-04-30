Bled, kot ga še ne poznate: od skritih doživetij do kulinaričnih presežkov (Suzy)

Na Bled Slovenci pogosto zahajamo le na kopanje, sprehod okoli jezera in kremno rezino. A če si le vzamemo malce več časa, lahko odkrijemo, da ponuja tudi številna izvirna doživetja, ki nam naš turistični biser predstavijo v povsem drugačni luči. Tako lahko na Sodarjevi domačiji stopite v praznični čas 19. stoletja, se naučite peči potico na Blejskem otoku, pripravljate tradicionalne jedi – štruklje, ajdove krape in ričet v vasi Zasip, v kateri se lahko poučite o žganjekuhi iz tepk – ter žlahtno kapljico tudi degustirate, odkrijete več o življenju čebel ter si privoščite zdravju koristno apiterapijo na Selu. Na vrtu okusov v zgornjih Gorjah vas pričakuje zeliščni wellness z domačinko Matejo Reš, ki vam predstavi koncept samooskrbe ter uporabo zdravilnih zelišč – celo glede na vaše astrološko znamenje. Otroke bo gotovo navdušila vodena pustolovščina v Začaranem gozdu, medtem ko si adrenalinski navdušenci lahko privoščite navdihujočo balonarsko avanturo z lokalnim zajtrkom. Več informacij najdete na: www.bled.si.
Posebno ponosni so v hotelu na kulinariko, saj se lahko pohvalijo s tem, da so se pri njih kalili kar trije slovenski chefi – Uroš Štefelin, Igor Jagodic in Bine Volčič. Njihova restavracija 1906, ki od nekdaj temelji na spoštovanju slovenske tradicije, sezonskih sestavinah in sodelovanju z lokalnimi dobavitelji, že od nekdaj predstavlja srce hotela. Vsaka jed je premišljena, vsaka sestavina ima svoj namen, pravijo.
V zadnjem času je restavracija doživela konceptualno preobrazbo, ki sledi sodobnim trendom. Ugotavljajo namreč, da si danes gostje želijo več kot le obrok – iščejo doživetje, čas zase, trenutke, ki jih lahko delijo ali preprosto doživijo v tišini. Pod vodstvom chefa Aleša Fendeta tako nastajajo izbrane kulinarične izkušnje: vrhunski slovenski a la carte zajtrki, sezonski brunchi ter kosila in večerje za vnaprej najavljene skupine.
Brunch je kombinacija zajtrka in zgodnjega kosila. Je prilagodljiv obrok, ki ustreza današnjemu načinu življenja. Za nekoga nadomesti zajtrk, za drugega je zgodnje kosilo. Lahko predstavlja poslovno srečanje ali preprosto trenutek zase. »Ne gre za kompromis med obroki, ampak za samostojno izkušnjo,« poudari ga. Sonja in doda, da dober brunch vedno združuje slano in sladko. Njegova osnova so jajčne jedi (poširana jajca, omlete), siri in mesnine, solata in seveda dobra kava. Če dodamo še kozarec penine ali koktajl, smo zelo blizu popolnemu dopoldnevu.
»Veliko naših lokalnih dobaviteljev prihaja iz okolice Bleda in je vključenih v projekt Blejski lokalni izbor, pri katerem ima certifikat tudi naš tradicionalni slovenski zajtrk. Sestavine tako dobivamo pri pridelovalcih, kot so Vrt okusov Mateje Reš, pr' Andrecu, pr' Obvak, kmetiji Matijovc in drugih,« pravi.