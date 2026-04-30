SUZY POTUJE

Bled, kot ga še ne poznate: od skritih doživetij do kulinaričnih presežkov (Suzy)

Obisk Bleda lahko postane veliko več kot le sprehod, saj razkriva raznolika doživetja, tradicijo in sodobne okuse.
Bled.
Ravioli s špinačno omako.
Hotel Triglav Bled so zgradili ob Bohinjski železnici leta 1906.
Hotel Triglav Bled. 
Sprehod po hotelu nas popelje v zgodovino.
Sprehod po hotelu nas popelje v zgodovino.
Krompirjev rösti s poširanim jajcem.
Solatni krožnik, po želji s slanino ali dimljeno postrvijo.
Izbrano pivo in žlahtni sir.
Brunch je kombinacija zajtrka in zgodnjega kosila.
Pri brunchu ne sme manjkati nekaj sladkega.
Preizkusili smo se tudi v kuhinji.
Štruklji so del njihovega tradicionalnega slovenskega zajtrka.
Mateja Blažič Zemljič, Foto M. B. Z., Peter Irman
 30. 4. 2026 | 06:25
Na Bled Slovenci pogosto zahajamo le na kopanje, sprehod okoli jezera in kremno rezino. A če si le vzamemo malce več časa, lahko odkrijemo, da ponuja tudi številna izvirna doživetja, ki nam naš turistični biser predstavijo v povsem drugačni luči. Tako lahko na Sodarjevi domačiji stopite v praznični čas 19. stoletja, se naučite peči potico na Blejskem otoku, pripravljate tradicionalne jedi – štruklje, ajdove krape in ričet v vasi Zasip, v kateri se lahko poučite o žganjekuhi iz tepk – ter žlahtno kapljico tudi degustirate, odkrijete več o življenju čebel ter si privoščite zdravju koristno apiterapijo na Selu. Na vrtu okusov v zgornjih Gorjah vas pričakuje zeliščni wellness z domačinko Matejo Reš, ki vam predstavi koncept samooskrbe ter uporabo zdravilnih zelišč – celo glede na vaše astrološko znamenje. Otroke bo gotovo navdušila vodena pustolovščina v Začaranem gozdu, medtem ko si adrenalinski navdušenci lahko privoščite navdihujočo balonarsko avanturo z lokalnim zajtrkom. Več informacij najdete na: www.bled.si.

Hotel s stoletno tradicijo

Ob raziskovanju skritih blejskih kotičkov smo se ustavili tudi v butičnem Hotelu Triglav Bled na mirnejši strani jezera, nekoliko odmaknjenem od turističnega vrveža, drugem najstarejšem v mestu. Odprl se je namreč že daljnega leta 1906, ob Bohinjski železniški progi, ko je Bled že veljal za priljubljeno zdraviliško destinacijo evropske elite. Iz rok prvotnega lastnika Jakoba Peternela je – z vmesnim obdobjem, ko je služil kot počitniški dom Vojvodincev – prešel v last družine Rus, ki še danes skrbi za ta dragulj zgodovinskega spomina z 21 sobami, ki sprejme 39 gostov.

Za vsak okus

Posebno ponosni so v hotelu na kulinariko, saj se lahko pohvalijo s tem, da so se pri njih kalili kar trije slovenski chefi – Uroš Štefelin, Igor Jagodic in Bine Volčič. Njihova restavracija 1906, ki od nekdaj temelji na spoštovanju slovenske tradicije, sezonskih sestavinah in sodelovanju z lokalnimi dobavitelji, že od nekdaj predstavlja srce hotela. Vsaka jed je premišljena, vsaka sestavina ima svoj namen, pravijo.

V zadnjem času je restavracija doživela konceptualno preobrazbo, ki sledi sodobnim trendom. Ugotavljajo namreč, da si danes gostje želijo več kot le obrok – iščejo doživetje, čas zase, trenutke, ki jih lahko delijo ali preprosto doživijo v tišini. Pod vodstvom chefa Aleša Fendeta tako nastajajo izbrane kulinarične izkušnje: vrhunski slovenski a la carte zajtrki, sezonski brunchi ter kosila in večerje za vnaprej najavljene skupine.

Brunch – novi kulinarični trend

Direktorica hotela, ga. Sonja Primožič, poudarja, da so skupaj z navadami gostov spremenile razmere v gastronomiji – tempo, pričakovanja in stroški. »Model večerne restavracije, kot smo ga poznali nekoč, dolgoročno ne omogoča ravnovesja, ki si ga želimo – ne za ekipo ne za podjetje,« pravi in doda, da je brunch odgovor na to realnost. »Brunch smo razvili z jasno usmeritvijo: slovenska kulinarika, lokalne sestavine in preproste jedi z izrazitim okusom. Ne gre za kopiranje trendov ali klasični bistrojski model, ampak manj kompliciranja, več okusa in pristnosti,« pojasni.

Brunch po slovensko

Brunch je kombinacija zajtrka in zgodnjega kosila. Je prilagodljiv obrok, ki ustreza današnjemu načinu življenja. Za nekoga nadomesti zajtrk, za drugega je zgodnje kosilo. Lahko predstavlja poslovno srečanje ali preprosto trenutek zase. »Ne gre za kompromis med obroki, ampak za samostojno izkušnjo,« poudari ga. Sonja in doda, da dober brunch vedno združuje slano in sladko. Njegova osnova so jajčne jedi (poširana jajca, omlete), siri in mesnine, solata in seveda dobra kava. Če dodamo še kozarec penine ali koktajl, smo zelo blizu popolnemu dopoldnevu.

Na Bledu se pri brunchu prepletajo slovenske sestavine in jedi, ki jih gostje poznajo, a v nekoliko sodobnejši interpretaciji: kranjska klobasa, ajdovi štruklji, lokalni siri in mesnine, postrv, jedi z ajdovo kašo … Posebno mesto ima tudi chefov krožnik, ki se spreminja glede na navdih in sezono.

»Veliko naših lokalnih dobaviteljev prihaja iz okolice Bleda in je vključenih v projekt Blejski lokalni izbor, pri katerem ima certifikat tudi naš tradicionalni slovenski zajtrk. Sestavine tako dobivamo pri pridelovalcih, kot so Vrt okusov Mateje Reš, pr' Andrecu, pr' Obvak, kmetiji Matijovc in drugih,« pravi.

Ravioli za pokušino

Ob obisku so nas naučili tudi pripraviti njihove hišne raviole, ki so prav tako lahko okusni del domačega buncha. Zanje potrebujemo 300 g moke semolina, 3 jajca in sol za testo; 300 g naribanega kozjega sira, 100 g kisle smetane, 100 g praženih mletih lešnikov in sol za nadev ter 400 g špinače, 100 g masla, sol in poper, 200 g mleka, 1 čebulo in 2 česna za špinačno kremo. Sestavine za testo zmešamo v posodi, da dobimo gladko testo, ki nato pol ure počiva. Naribamo sir, ga zmešamo z ostalimi sestavinami in prelijemo v dresirno vrečko. Na maslu podušimo čebulo in česen, da postekleni. Dodamo špinačo, zalijemo z mlekom, dušimo štiri minute, nato vse skupaj zmešamo v gladko omako. Nadevamo in skuhamo raviole in jih prelijemo z omako. Pa dober tek in dobrodošli na Bledu!

Več iz teme

Suzy potujeBledSuzykulinarikaturizem
ZADNJE NOVICE
08:44
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
PRETRESLJIVO PRIČANJE

Pretresljivo pričevanje: »Hotel me je prisiliti v seks v troje, legel je name in me posilil. Izgubila sem zavest« (VIDEO in FOTO)

Igralka Jessica Mann je opisala brutalne napade Harveyja Weinsteina.
30. 4. 2026 | 08:44
08:34
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NA HRVAŠKEM

Prijeli osumljence, ki naj bi pošiljali grozilna sporočila, med njimi nadarjeni gimnazijec in pijani 50-letnik

Prejšnji teden so v petih zaporednih dneh v šolah, vrtcih in nakupovalnih središčih po vsej Hrvaški ter na letališču Split prejetih več kot 500 lažnih prijav.
30. 4. 2026 | 08:34
08:17
Lifestyle  |  Polet
NOVO O KROMPIRJU

Pet razlogov, zakaj bi morali pogosteje jesti krompir

Kuhan krompir spada med najbolj nasitna živila. Zaradi kombinacije vlaknin, vode in posebne vrste škroba nas nasiti hitreje in za dalj časa kot številna druga živila, vključno z belimi testeninami in rižem.
Miroslav Cvjetičanin30. 4. 2026 | 08:17
08:11
Šport  |  Tekme
KOLESARSTVO

Tam, kjer je Roglič še pred Pogačarjem, slovenska kolesarska asa lovita še en zgodovinski mejnik

Nihče še ni dobil sedem največjih enotedenskih dirk.
Miha Hočevar30. 4. 2026 | 08:11
08:06
Novice  |  Slovenija
ZADNJA PRILOŽNOST

Slovenci čas se izteka, če se z izračunom dohodnine ne strinjate, ukrepajte danes

Če ne vložite ugovora, sledi kazen – Furs poziva k preverjanju.
30. 4. 2026 | 08:06
07:46
Novice  |  Slovenija
VREME

Mnoge so zjutraj pričakali poledeneli avtomobili, Arso izdal rumeno opozorilo

Jutri zjutraj se bodo najnižje temperature spustile celo do tri stopinje pod ledišče.
30. 4. 2026 | 07:46

