Blišč in glamur Marije Antoanete (Suzy)

Razkošni in prefinjeni slog zgodovinske modne ikone odmeva še stoletja prek njenega časa. Kljub svoji tragični usodi je še danes vzor mnogim oblikovalcem in obiskovalcem, ki si lahko napasejo oči tako na njenih osebnih predmetih in oblačilih kot sodobnih kosih, ki jih je navdihnila.

Na posebni začasni razstavi, za katero si vstopnice nujno rezervirajte po spletu vnaprej in čim prej, je zbranih 250 predmetov, povezanih z vladarico, ki je začrtala nove modne smernice na francoskem dvoru – njena oblačila, čevlji, nakit, pohištvo, modni kosi v istem slogu s konca 18. stoletja ter večinoma večerne obleke sodobnih ustvarjalcev, na katere je vplival njen slog, kot so Manolo Blahnik, Moschino in Vivienne Westwood, Dior, Chanel, Valentino. Ne manjkajo niti kostumi iz znanega in z oskarjem nagrajenega filma Sofie Coppola s Kirsten Dunst. Nekateri predmeti so prvič na ogled zunaj Francije oz. Versaillesa in so izredno redki, npr. njeni svileni čeveljci ter ganljivo zadnje sporočilo, ki ga je zapisala v svoj molitvenik.

Mlada nevesta Ludvika XVI., ki ni v resnici nikoli dejala, naj reveži jedo pecivo, če nimajo kruha, naj bi utrdila novo zavezništvo med Avstrijo in Francijo, starima nasprotnicama – kar je razlog, da je bilo francosko ljudstvo do nje nezaupljivo, pozneje pa ji celo izrazito nenaklonjeno. A treba je vedeti, da se je naivna 14-letnica podala v sršenje gnezdo dvornih spletk, nenehno dobivala mamina in bratova navodila, za kaj vse mora lobirati v novi domovini, ter da se je poročila z izredno šibkim in nekompetentnim vladarjem, ki je v gospodarski in finančni krizi odločilno pripomogel k revoluciji.

Nepozabna zgodovinska modna ikona

Z Dunaja je prinesla osebno zbirko draguljev, nekaj nakita je dobila v dar ali ga kupila, imela je tudi dostop do francoskih kronskih draguljev.

Presunljiva je kopija svetlikajoče se poročne obleke iz srebrnega brokata, ki je močno podobna kraljičini, čeprav jo je nosila njena svakinja na svoji poroki v Versaillesu leta 1773.

Njen stil je navdihnil sodobne modne oblikovalce.

Njen stil je navdihnil sodobne modne oblikovalce.

Replika razvpite ogrlice, ki je zakuhala afero, s katero so želeli očrniti kraljico.

Namen bogato okrašenega životca iz kitovih kosti je bil kar najbolj zožiti pas. Ker so bili francoski res zelo tesni, ji je Marija Terezija z Dunaja poslala udobnejše.

Ohranjeni so dvoji njeni čeveljci – ob prihodu v Francijo je dobila vsak teden par novih čevljev. Hitro se je naučila hoditi graciozno, kot da bi lebdela.

Na tej sliki naj bi si bila najbolj podobna.

Na dvor je vnesla nove modne smernice.

Njene obleke so bile bogato okrašene.

Njene obleke so bile bogato okrašene.

Njena oblačila so še danes nekaj posebnega.

Njene poslednje zapisane besede: »Moj Bog, usmili se me! Moje oči nimajo več solz, ki bi jih izjokale za moje uboge otroke; zbogom, zbogom!«

Koder njenih in las njenega najmlajšega sina Ludvika Karla

Čevlji, ki jih je Manolo Blahnik izdelal za film s Kirsten Dunst.

Čevlji, ki jih je Manolo Blahnik izdelal za film s Kirsten Dunst.

Čevlji, ki jih je Manolo Blahnik izdelal za film s Kirsten Dunst.

Čevlji, ki jih je Manolo Blahnik izdelal za film s Kirsten Dunst.

Čevlji, ki jih je Manolo Blahnik izdelal za film s Kirsten Dunst.