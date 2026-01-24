  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SUZY NA RAZSTAVI

Blišč in glamur Marije Antoanete (Suzy)

V londonskem muzeju V&A je še do 22. marca 2026 na ogled razstava o najbolj razvpiti francoski kraljici 'Stil Marije Antoanete', katere glavni sponzor je Manolo Blahnik.
Njen stil je navdihnil sodobne modne oblikovalce.

Njen stil je navdihnil sodobne modne oblikovalce.

Nepozabna zgodovinska modna ikona

Nepozabna zgodovinska modna ikona

Z Dunaja je prinesla osebno zbirko draguljev, nekaj nakita je dobila v dar ali ga kupila, imela je tudi dostop do francoskih kronskih draguljev.

Z Dunaja je prinesla osebno zbirko draguljev, nekaj nakita je dobila v dar ali ga kupila, imela je tudi dostop do francoskih kronskih draguljev.

Presunljiva je kopija svetlikajoče se poročne obleke iz srebrnega brokata, ki je močno podobna kraljičini, čeprav jo je nosila njena svakinja na svoji poroki v Versaillesu leta 1773.

Presunljiva je kopija svetlikajoče se poročne obleke iz srebrnega brokata, ki je močno podobna kraljičini, čeprav jo je nosila njena svakinja na svoji poroki v Versaillesu leta 1773.

Njen stil je navdihnil sodobne modne oblikovalce.

Njen stil je navdihnil sodobne modne oblikovalce.

Njen stil je navdihnil sodobne modne oblikovalce.

Njen stil je navdihnil sodobne modne oblikovalce.

Replika razvpite ogrlice, ki je zakuhala afero, s katero so želeli očrniti kraljico.

Replika razvpite ogrlice, ki je zakuhala afero, s katero so želeli očrniti kraljico.

Namen bogato okrašenega životca iz kitovih kosti je bil kar najbolj zožiti pas. Ker so bili francoski res zelo tesni, ji je Marija Terezija z Dunaja poslala udobnejše.

Namen bogato okrašenega životca iz kitovih kosti je bil kar najbolj zožiti pas. Ker so bili francoski res zelo tesni, ji je Marija Terezija z Dunaja poslala udobnejše.

Ohranjeni so dvoji njeni čeveljci – ob prihodu v Francijo je dobila vsak teden par novih čevljev. Hitro se je naučila hoditi graciozno, kot da bi lebdela.

Ohranjeni so dvoji njeni čeveljci – ob prihodu v Francijo je dobila vsak teden par novih čevljev. Hitro se je naučila hoditi graciozno, kot da bi lebdela.

Na tej sliki naj bi si bila najbolj podobna.

Na tej sliki naj bi si bila najbolj podobna.

Na dvor je vnesla nove modne smernice.

Na dvor je vnesla nove modne smernice.

Njene obleke so bile bogato okrašene.

Njene obleke so bile bogato okrašene.

Njene obleke so bile bogato okrašene.

Njene obleke so bile bogato okrašene.

Njena oblačila so še danes nekaj posebnega.

Njena oblačila so še danes nekaj posebnega.

Njene poslednje zapisane besede: »Moj Bog, usmili se me! Moje oči nimajo več solz, ki bi jih izjokale za moje uboge otroke; zbogom, zbogom!«

Njene poslednje zapisane besede: »Moj Bog, usmili se me! Moje oči nimajo več solz, ki bi jih izjokale za moje uboge otroke; zbogom, zbogom!«

Koder njenih in las njenega najmlajšega sina Ludvika Karla

Koder njenih in las njenega najmlajšega sina Ludvika Karla

Rezilo giljotine, ki jo je ubila.

Rezilo giljotine, ki jo je ubila.

Čevlji, ki jih je Manolo Blahnik izdelal za film s Kirsten Dunst.

Čevlji, ki jih je Manolo Blahnik izdelal za film s Kirsten Dunst.

Čevlji, ki jih je Manolo Blahnik izdelal za film s Kirsten Dunst.

Čevlji, ki jih je Manolo Blahnik izdelal za film s Kirsten Dunst.

Čevlji, ki jih je Manolo Blahnik izdelal za film s Kirsten Dunst.

Čevlji, ki jih je Manolo Blahnik izdelal za film s Kirsten Dunst.

Čevlji, ki jih je Manolo Blahnik izdelal za film s Kirsten Dunst.

Čevlji, ki jih je Manolo Blahnik izdelal za film s Kirsten Dunst.

Čevlji, ki jih je Manolo Blahnik izdelal za film s Kirsten Dunst.

Čevlji, ki jih je Manolo Blahnik izdelal za film s Kirsten Dunst.

Čevlji, ki jih je Manolo Blahnik izdelal za film s Kirsten Dunst.

Čevlji, ki jih je Manolo Blahnik izdelal za film s Kirsten Dunst.

Prvič so razstavljeni dragulji, ki jih je kraljeva družina na begu leta 1971 želela pretihotapiti iz države ter so pozneje pripadli njeni edini preživeli hčerki Mariji Tereziji.

Prvič so razstavljeni dragulji, ki jih je kraljeva družina na begu leta 1971 želela pretihotapiti iz države ter so pozneje pripadli njeni edini preživeli hčerki Mariji Tereziji.

Njen stil je navdihnil sodobne modne oblikovalce.
Nepozabna zgodovinska modna ikona
Z Dunaja je prinesla osebno zbirko draguljev, nekaj nakita je dobila v dar ali ga kupila, imela je tudi dostop do francoskih kronskih draguljev.
Presunljiva je kopija svetlikajoče se poročne obleke iz srebrnega brokata, ki je močno podobna kraljičini, čeprav jo je nosila njena svakinja na svoji poroki v Versaillesu leta 1773.
Njen stil je navdihnil sodobne modne oblikovalce.
Njen stil je navdihnil sodobne modne oblikovalce.
Replika razvpite ogrlice, ki je zakuhala afero, s katero so želeli očrniti kraljico.
Namen bogato okrašenega životca iz kitovih kosti je bil kar najbolj zožiti pas. Ker so bili francoski res zelo tesni, ji je Marija Terezija z Dunaja poslala udobnejše.
Ohranjeni so dvoji njeni čeveljci – ob prihodu v Francijo je dobila vsak teden par novih čevljev. Hitro se je naučila hoditi graciozno, kot da bi lebdela.
Na tej sliki naj bi si bila najbolj podobna.
Na dvor je vnesla nove modne smernice.
Njene obleke so bile bogato okrašene.
Njene obleke so bile bogato okrašene.
Njena oblačila so še danes nekaj posebnega.
Njene poslednje zapisane besede: »Moj Bog, usmili se me! Moje oči nimajo več solz, ki bi jih izjokale za moje uboge otroke; zbogom, zbogom!«
Koder njenih in las njenega najmlajšega sina Ludvika Karla
Rezilo giljotine, ki jo je ubila.
Čevlji, ki jih je Manolo Blahnik izdelal za film s Kirsten Dunst.
Čevlji, ki jih je Manolo Blahnik izdelal za film s Kirsten Dunst.
Čevlji, ki jih je Manolo Blahnik izdelal za film s Kirsten Dunst.
Čevlji, ki jih je Manolo Blahnik izdelal za film s Kirsten Dunst.
Čevlji, ki jih je Manolo Blahnik izdelal za film s Kirsten Dunst.
Čevlji, ki jih je Manolo Blahnik izdelal za film s Kirsten Dunst.
Prvič so razstavljeni dragulji, ki jih je kraljeva družina na begu leta 1971 želela pretihotapiti iz države ter so pozneje pripadli njeni edini preživeli hčerki Mariji Tereziji.
Mateja Blažič Zemljič, Foto: promocijski material, Mateja Blažič Zemljič
 24. 1. 2026 | 13:00
A+A-

Razkošni in prefinjeni slog zgodovinske modne ikone odmeva še stoletja prek njenega časa. Kljub svoji tragični usodi je še danes vzor mnogim oblikovalcem in obiskovalcem, ki si lahko napasejo oči tako na njenih osebnih predmetih in oblačilih kot sodobnih kosih, ki jih je navdihnila.

Na posebni začasni razstavi, za katero si vstopnice nujno rezervirajte po spletu vnaprej in čim prej, je zbranih 250 predmetov, povezanih z vladarico, ki je začrtala nove modne smernice na francoskem dvoru – njena oblačila, čevlji, nakit, pohištvo, modni kosi v istem slogu s konca 18. stoletja ter večinoma večerne obleke sodobnih ustvarjalcev, na katere je vplival njen slog, kot so Manolo Blahnik, Moschino in Vivienne Westwood, Dior, Chanel, Valentino. Ne manjkajo niti kostumi iz znanega in z oskarjem nagrajenega filma Sofie Coppola s Kirsten Dunst. Nekateri predmeti so prvič na ogled zunaj Francije oz. Versaillesa in so izredno redki, npr. njeni svileni čeveljci ter ganljivo zadnje sporočilo, ki ga je zapisala v svoj molitvenik.

Mlada nevesta Ludvika XVI., ki ni v resnici nikoli dejala, naj reveži jedo pecivo, če nimajo kruha, naj bi utrdila novo zavezništvo med Avstrijo in Francijo, starima nasprotnicama – kar je razlog, da je bilo francosko ljudstvo do nje nezaupljivo, pozneje pa ji celo izrazito nenaklonjeno. A treba je vedeti, da se je naivna 14-letnica podala v sršenje gnezdo dvornih spletk, nenehno dobivala mamina in bratova navodila, za kaj vse mora lobirati v novi domovini, ter da se je poročila z izredno šibkim in nekompetentnim vladarjem, ki je v gospodarski in finančni krizi odločilno pripomogel k revoluciji.

Nepozabna zgodovinska modna ikona
Nepozabna zgodovinska modna ikona

Z Dunaja je prinesla osebno zbirko draguljev, nekaj nakita je dobila v dar ali ga kupila, imela je tudi dostop do francoskih kronskih draguljev.
Z Dunaja je prinesla osebno zbirko draguljev, nekaj nakita je dobila v dar ali ga kupila, imela je tudi dostop do francoskih kronskih draguljev.

Presunljiva je kopija svetlikajoče se poročne obleke iz srebrnega brokata, ki je močno podobna kraljičini, čeprav jo je nosila njena svakinja na svoji poroki v Versaillesu leta 1773.
Presunljiva je kopija svetlikajoče se poročne obleke iz srebrnega brokata, ki je močno podobna kraljičini, čeprav jo je nosila njena svakinja na svoji poroki v Versaillesu leta 1773.

Njen stil je navdihnil sodobne modne oblikovalce.
Njen stil je navdihnil sodobne modne oblikovalce.

Njen stil je navdihnil sodobne modne oblikovalce.
Njen stil je navdihnil sodobne modne oblikovalce.

Replika razvpite ogrlice, ki je zakuhala afero, s katero so želeli očrniti kraljico.
Replika razvpite ogrlice, ki je zakuhala afero, s katero so želeli očrniti kraljico.

Namen bogato okrašenega životca iz kitovih kosti je bil kar najbolj zožiti pas. Ker so bili francoski res zelo tesni, ji je Marija Terezija z Dunaja poslala udobnejše.
Namen bogato okrašenega životca iz kitovih kosti je bil kar najbolj zožiti pas. Ker so bili francoski res zelo tesni, ji je Marija Terezija z Dunaja poslala udobnejše.

Ohranjeni so dvoji njeni čeveljci – ob prihodu v Francijo je dobila vsak teden par novih čevljev. Hitro se je naučila hoditi graciozno, kot da bi lebdela.
Ohranjeni so dvoji njeni čeveljci – ob prihodu v Francijo je dobila vsak teden par novih čevljev. Hitro se je naučila hoditi graciozno, kot da bi lebdela.

Na tej sliki naj bi si bila najbolj podobna.
Na tej sliki naj bi si bila najbolj podobna.

Na dvor je vnesla nove modne smernice.
Na dvor je vnesla nove modne smernice.

Njene obleke so bile bogato okrašene.
Njene obleke so bile bogato okrašene.

Njene obleke so bile bogato okrašene.
Njene obleke so bile bogato okrašene.

Njena oblačila so še danes nekaj posebnega.
Njena oblačila so še danes nekaj posebnega.

Njene poslednje zapisane besede: »Moj Bog, usmili se me! Moje oči nimajo več solz, ki bi jih izjokale za moje uboge otroke; zbogom, zbogom!«
Njene poslednje zapisane besede: »Moj Bog, usmili se me! Moje oči nimajo več solz, ki bi jih izjokale za moje uboge otroke; zbogom, zbogom!«

Koder njenih in las njenega najmlajšega sina Ludvika Karla
Koder njenih in las njenega najmlajšega sina Ludvika Karla

Čevlji, ki jih je Manolo Blahnik izdelal za film s Kirsten Dunst.
Čevlji, ki jih je Manolo Blahnik izdelal za film s Kirsten Dunst.

Čevlji, ki jih je Manolo Blahnik izdelal za film s Kirsten Dunst.
Čevlji, ki jih je Manolo Blahnik izdelal za film s Kirsten Dunst.

Čevlji, ki jih je Manolo Blahnik izdelal za film s Kirsten Dunst.
Čevlji, ki jih je Manolo Blahnik izdelal za film s Kirsten Dunst.

Čevlji, ki jih je Manolo Blahnik izdelal za film s Kirsten Dunst.
Čevlji, ki jih je Manolo Blahnik izdelal za film s Kirsten Dunst.

Čevlji, ki jih je Manolo Blahnik izdelal za film s Kirsten Dunst.
Čevlji, ki jih je Manolo Blahnik izdelal za film s Kirsten Dunst.

Prvič so razstavljeni dragulji, ki jih je kraljeva družina na begu leta 1971 želela pretihotapiti iz države ter so pozneje pripadli njeni edini preživeli hčerki Mariji Tereziji.
Prvič so razstavljeni dragulji, ki jih je kraljeva družina na begu leta 1971 želela pretihotapiti iz države ter so pozneje pripadli njeni edini preživeli hčerki Mariji Tereziji.

Več iz teme

Marija AntoanetarazstavaoblačilaKirsten DunstManolo Blahnik
ZADNJE NOVICE
14:24
Bulvar  |  Tuji trači
ROMATIČNA ZAROKA

Ta starleta podira rekorde: zaročila se je že devetič! (FOTO)

Britanka se je pred manj kot 14 dnevi razšla z bivšim partnerjem, zdaj pa je že zaročena z novim.
24. 1. 2026 | 14:24
14:01
Novice  |  Slovenija
V ACCETTURI

Kakšna čast: v italijanskem mestu bodo ulico poimenovali po slovenskem umetniku

Lojze Spacal je bil eden najpomembnejših slovenskih slikarjev 20. stoletja.
24. 1. 2026 | 14:01
13:41
Bulvar  |  Zanimivosti
IZPRIJENI MANEVER V SPLITU

Pohotnež poklical Uber, nato pa voznika zvlekel do grma in ga šokiral s ponudbo

Voznik je pobegnil, napadalec pa končal na sodišču.
24. 1. 2026 | 13:41
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
ODNOSI

Resnica o prijateljstvu Matta Damona in Bena Afflecka

Tudi v svetu zvezdnikov se stkejo izjemno tesni prijateljski odnosi.
24. 1. 2026 | 13:25
13:00
Bulvar  |  Suzy
SUZY NA RAZSTAVI

Blišč in glamur Marije Antoanete (Suzy)

V londonskem muzeju V&A je še do 22. marca 2026 na ogled razstava o najbolj razvpiti francoski kraljici 'Stil Marije Antoanete', katere glavni sponzor je Manolo Blahnik.
24. 1. 2026 | 13:00
12:44
Novice  |  Svet
PRESTOPIL VSE MEJE

Ministra, ki bi Rome poslal čistit stranišča na vlakih, pozivajo k odstopu

Madžarski minister za promet je govoril o pomanjkanju delovne sile.
24. 1. 2026 | 12:44

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
REDMI

Xiaomi predstavlja serijo REDMI Note 15: odpornost titana in napredne fotografske funkcije

Do konca februarja je na voljo posebna promocijska ponudba. Ob nakupu modelov REDMI Note 15 Pro+ 5G ali REDMI Note 15 Pro 5G prejmete kot darilo pametno zapestnico Xiaomi Smart Band 10 in brezžične slušalke REDMI Buds 8 Lite.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 13:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Odločanje pod pritiskom kibernetskih groženj

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki