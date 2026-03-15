Bo Nadiya Bychkova ostala brez mesta v priljubljenem šovu? (Suzy)

Ukrajinska plesalka Nadiya Bychkova, ki je del življenja preživela tudi v Sloveniji, naj bi po letih bleščic, kamer in sobotnega televizijskega blišča ostala brez mesta v britanskem plesnem spektaklu Strictly Come Dancing. V London se je zaradi oddaje preselila leta 2017, zdaj britanski mediji poročajo, da naj bi se veliki televizijski spektakel nadaljeval brez nje. Če gre verjeti dosedanjim poročilom, naj bi BBC oddajo pred novo sezono temeljito prevetril in osvežil z novimi obrazi. Prav tu naj bi kratko potegnila Nadiya.

Zdaj se bo morda morala podati na novo, drugačno pot. FOTO: BBC

Plesalka se za zdaj še ni uradno odzvala, dobro obveščeni viri pa govorijo o obilici razočaranja in celo očitkih, da vse skupaj »diši po starostni diskriminaciji«. Televizijska hiša medtem sporoča le, da bodo načrte razkrili »v doglednem času«. Zato še vedno obstaja možnost, da ne gre za dokončno slovo, ampak morda le za menjavo vloge znotraj oddaje. Za zdaj je jasno predvsem to, da je v zakulisju enega najbolj priljubljenih britanskih šovov spet vroče.