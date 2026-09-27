Boban Marjanović o Urši Premik: Je prva, ki me je naredila lepega (Suzy)

ISKRENO

Želela mu je pokazati nekaj, česar mu do danes očitno ni še nihče.

Fotografinja je imela načrt: pred objektiv dobiti slavnega košarkarja. A ne, da bi znova občudovali njegove skoraj absurdno dolge noge, roke, dlani, skratka vse, zaradi česar je postal hvaležen material za internetne šale. Želela mu je pokazati nekaj, česar mu do danes očitno ni še nihče. Kako lep je Boban Marjanović lahko videti na fotografijah, ko se nekdo osredotoči nanj kot na človeka, ne le na njegovo nenavadno višino. Za ta podvig je imela avtorica na voljo natanko en dan. Urša Premik, ki veliko dela v tujini, je priletela v Slovenijo, doma odložila kovčke, pozabila na utrujenost in ...