Boban Marjanović: velikan v podalpski deželi (Suzy)

Ko se v prostoru pojavi človek, ki v višino meri 224 centimetrov, se gravitacija družbe rahlo spremeni. Dvignejo se pogledi, prižgejo se telefoni, javnost dobi občutek, da se je znašla sredi filmskega prizora. To se zadnje tedne dogaja po Sloveniji, kjer je srbski košarkarski velikan Boban Marjanović povzročil pravo bobanomanijo. Legendarni center, ki je navduševal v ligi NBA in po evropskih parketih, zdaj nastopa za ljubljanski klub KK Ilirija. In čeprav smo vajeni vrhunskih športnikov, tako presunljiva postava vendarle ni vsakdanji prizor. Ne preseneča torej, da znani kar tekmujejo, kdo se bo prvi fotografiral z njim. Ko je ob njem stala olimpijska prvakinja Nika Prevc, je fotografija postala zabavna vizualna anekdota. Ona drobna in elegantna kot lastovka, on kot kakšen stolp iz granita. Razlika v višini je tako slikovita, da bi jo lahko uporabili za učni pripomoček pri geometriji. Nič drugače ni bilo ob srečanju še dveh zimskih junakov. Domen Prevc in Anže Lanišek sta vajena višine, a ob Bobanu sta bila podobna radovednima planincema ob vznožju Himalaje.

Fotografijo z velikanom ima tudi igralec Klemen Janežič. Čeprav je na odru vedno karizmatičen in samozavesten, je ob Marjanoviću videti kakor pravljični škrat ob dobrodušnem hrustu. Seveda se oboževani in občudovani košarkar ni izmuznil niti glasbenikom. Fantje iz skupine MRFY so ga namreč prav tako ujeli v svoj objektiv. Rezultat? Spominski utrinek bi lahko brez težav obesili na steno s pripisom: »Tako je videti človek, ki ima roke večje od vaše prihodnosti.« Kljub svoji mogočnosti je Srb znan po toplini in humorju. Večkrat je poudaril, da sta ga v Sloveniji navdušila sproščeno vzdušje in prijaznost ljudi. »Tukaj se počutim kot doma. Domačini imajo radi košarko, a še bolj cenim, da so tako gostoljubni,« je dejal ob selitvi k novemu delodajalcu. In morda je prav v tem skrivnost njegove priljubljenosti, saj ni le eden izmed najvišjih košarkarjev na svetu, temveč tudi najbolj simpatičnih. Z njim nismo dobili vrhunskega centra pod košem, temveč pravo turistično atrakcijo. In če se boste v Ljubljani nenadoma znašli v senci, ne skrbite. Verjetno ni oblak, ampak poleg vas stoji Boban.

Zlata Nika se je ob košarkarju počutila kot miška.

Igralec Klemen Janežič je preveril, kako bi se znašel v vlogi hobita.