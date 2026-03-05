Bojan Cvjetićanin in Käärijä: Žurerska prijatelja (Suzy)

Če menite, da je Evrovizija le tri minute bleščic, si morate pogledati prijateljstvo med Bojanom Cvjetićaninom in finskim evrovizijskim carjem Käärijo. Frontman skupine Joker Out in posebnež iz dežele, kjer živi Božiček, sta se na glasbenem festivalu zelo zbližala. Postala sta več kot kolega, saj se družita, kličeta in obiskujeta, ko le imata priložnost. Trenutno se zabavata na Tajskem, kjer sonce, morje in dobra volja delajo nadure. A če je kdo na dopustu res zaposlen, sta to onadva, in sicer z objavami. Z njimi navdušujeta predvsem najbolj zveste oboževalke, teh imata skupaj že več sto tisoč. Prijateljstvo se bo že kmalu selilo na oder, kajti Käärijä bo ekskluzivni gost na deseti obletnici naše mednarodno uspešne fantovske zasedbe. Evrovizija je zanetila iskro, Tajska jo je razplamtela, na prvi poletni dan pa se bo zgodil pravi ognjemet.