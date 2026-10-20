Bor Zuljan o Urški Klakočar Zupančič: »Vsaka kepa blata, ki je priletela v naju, naju je le še bolj povezala« (Suzy)

POGOVOR

Najnevarnejše kletke so včasih tiste, ki jih sploh ne opazimo, ker se v njih počutimo varne in smo jih tako vajeni, da jih zamenjamo za svobodo.

Po 35 letih je zapustil skupino Šank Rock, za seboj ima razpad dolgoletnega zakona, danes na novo gradi tako zasebno kot glasbeno življenje. S pesmijo Stari greh, za katero je posnel udaren videospot, se prvič predstavlja kot samostojni rockovski pevec. Pri novih podvigih ga podpira tudi njegova partnerica Urška Klakočar Zupančič. Njuna zveza je že od začetka sprožala precej burne odzive javnosti, toda bolj kot o govoricah želi govoriti o svobodi, ustvarjanju in novih začetkih. In o tem, zakaj lahko kitara s tremi pravimi toni pove več kot s tristotimi. Petintrideset let ste bili Bor Zuljan ...