Bor Zuljan: Za srečo skozi krizo (Suzy)

ZNANI V ZVEZDAH

Njegov vladar je strogi Saturn, a je položen v ovna, kar mu daje zanos, ognjeno, jang energijo, saj malce podžge omejitve planeta, ki ga povezujemo z zrelostjo, premišljenostjo in modrostjo.

Bor Zuljan je po ascendentu resen, odgovoren, prizemljen, ambiciozen, poslovno usmerjen kozorog. Njegov vladar je strogi Saturn, a je položen v ovna, kar mu daje zanos, ognjeno, jang energijo, saj malce podžge omejitve planeta, ki ga povezujemo z zrelostjo, premišljenostjo in modrostjo. Tako vladar kot Sonce v biku sta na vrhu hiše doma, povrhu je še Luna v raku, tako je zelo družinski, čustven človek, navezan na dom in domače. Rad se razvaja in si kaj dobrega in lepega privošči, ne mara sprememb, ampak ceni rutino, pomembno mu je, da živi v urejenem, lepem prebivališču. Z Luno v raku je ...