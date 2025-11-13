Borci, ki so premagali raka: Pravi moški ne zanika težav (Suzy)

MOVEMBER

Začel se je mesec, posvečen zdravju moških, movember pa je dobro poznano gibanje, katerega cilj je ozaveščanje o boleznih, ki prizadenejo moško populacijo.

Raka je mogoče premagati, saj danes o njem vemo ogromno in ni nujno smrtonosen. Borci, ki so se z njim pogumno spoprijeli, s svojimi zgodbami sporočajo, da je poleg neomajne volje do življenja najpomembneje, da prisluhnemo telesu in prevzamemo odgovornost zase. Šestinštiridesetletni Jaka Jakopič, nekdanji profesionalni nogometaš in soustanovitelj društva Onkoman, se je z zahrbtno boleznijo spoprijel pri 24 letih. Diagnoza Hodgkinov limfom ga je doletela, ko je bil v najboljših športnih letih, a preden se je soočil z najtežjo življenjsko bitko, je odlašal z obiskom zdravnika. »Moški smo veliki ...