Borut Pahor iskreno o novi vlogi: »Moral sem odpovedati veliko stvari v tujini ...« (Suzy)

Mnogi so sprva mislili, da gre za šalo, ko je v javnosti odjeknila novica, da bo na enem od žirantskih stolčkov šova Slovenija ima talent sedel Borut Pahor, a nekdanji predsednik priznava, da je povabilo sprejel brez oklevanja. »Že to, da sem moral odpovedati veliko stvari v tujini, pove, da sem si tega res želel,« pravi. »Gre za fantastično oddajo. Zabavna je, hkrati pa sijajna priložnost za iskanje talentov,« meni. Pri ocenjevanju ne bo kompliciral, temveč bo zaupal občutku. Čeprav ga mnogi poznajo kot uglajenega politika, pravi, da v šovu ne želi igrati nobene vloge.

»Mislim, da lahko vse skupaj uspe samo, če smo vsi dovolj avtentični,« razmišlja novi žirant. O talentih ima jasno mnenje: »Vsak od nas ima neki naravni dar in mladim ljudem pogosto rečem, naj si vzamejo čas, da ga odkrijejo, naj bodo pogumni, da ga razvijajo, in vztrajni, da zmagujejo.« Nova sezona bo očitno razkrila tudi precej bolj sproščeno in zabavno plat Boruta Pahorja, gledalce pa ob vsem skupaj najbolj zanima, kakšna kemija se bo ustvarila med njim in Ladom Bizovičarjem.