Bosta Jože Potrebuješ in Boris Kopitar spet kaj ušpičila? (Suzy)

Čuki so bili med pustom – skupaj z Jožetovo hčerko Evo – nadvse pridni pri odganjanju zime. S svojo dobro voljo so se oglasili na kar nekaj pustnih povorkah in prireditvah, potem je vodja skupine na družabnih omrežjih objavil še simpatičen selfie s pevcem in televizijskim voditeljem Borisom Kopitarjem. Zdi se, da sta se srečala nekje v Ljubljani, Jože je ob fotografiji zapisal: »Z legendarnim Borisom so razprave vedno zanimive. Pred leti smo skupaj z njim in Mino Pal delali oddajo Ena po domače. Morda pa še kdaj kaj skupaj ušpičimo.«

Prav zadnji stavek je požgečkal našo domišljijo, tako smo pomislili, da njuno srečanje ni bilo zgolj naključje. Se obeta kakšna nova skupna zgodba, ki bi pred televizijske ekrane spet pritegnila ljubitelje domače zabave? Za zdaj uradnega komentarja še nismo dobili, ampak vse ob svojem času, kot pravijo. Dodamo lahko še, da se Boris in Jože očitno več kot dobro držita in jima prijateljstvo dobro dene.