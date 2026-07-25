Boštjan Nipič - Nipke je z glasbo povezal levjesrčne (Suzy)

RAPER

Ko na taboru Levjesrčnih zazveni glasba, se zgodi nekaj posebnega. Težke misli se za trenutek umaknejo smehu, petju in občutku, da nihče ni sam. Tudi letos je otroke in mladostnike na Pohorju obiskal raper Boštjan Nipič - Nipke, ambasador Slovenskega društva Hospic, ki tabor za žalujoče otroke in mladostnike podpira že vrsto let.

Nipke na tabor ne prihaja le kot glasbenik, temveč predvsem kot človek z lastno izkušnjo izgube. Ko je bil star komaj 18 let, mu je umrl oče, zato dobro razume občutke otrok in mladostnikov, ki se spoprijemajo s podobno bolečino. Prav zaradi njegove iskrenosti in pristnosti ga mladi vsako leto znova sprejmejo medse kot prijatelja. »Ker se zavedam, kako pomembno je, da te nekdo vidi, sliši in čuti, zlasti v teh občutljivih letih, se tabora levjesrčnih vsako leto z veseljem udeležim. Z otroki delim svojo izkušnjo in lepo je, da vedo, da v tem niso sami. Zgodbe nas povežejo,« pravi raper. Njegov ...