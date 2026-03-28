Boštjan Nipič - Nipke: Očitajo mi, da sem se prodal (Suzy)

ISKRENO

Z ministrstvom za okolje, podnebje in energijo sodeluje pri projektu, za katerega je z ekipo nedavno spisal pesem Samo en planet. Glasbenik zase pravi, da je človek miru, gozda, psov in stvari najraje počne po svoje.

Zadnja leta njegov vsakdan v veliki meri krojita dva psa – mešanec, ki spominja na dinga, in dobermanko. V Šmarjah, kamor se je preselil iz njemu tako ljubih Dravelj, je našel ritem, ki mu ustreza bolj kot ljubljanska gneča. O psih govori z veliko ljubezni. Pove, da veliko zahtevajo, a prav tako človeku veliko dajo. »Danes sem bil z njima uro in pol na sprehodu, a še niti poldne ni. Zato da je mir, ko me nekaj ur ni doma. V nasprotnem primeru bi lahko prišlo do precejšnje 'štale', saj vem, da potrebujeta veliko gibanja,« ne ovinkari. Brez dlake na jeziku doda: »Če bi lahko zavrtel čas nazaj, ...