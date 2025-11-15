Boštjan Romih in njegova Nina sreče ne skrivata več (Suzy)

LJUBEZENSKA ZGODBA

Nič ju ne ovira na poti do sreče, še najmanj skoraj 15-letna razlika med njima.

Zelo pester oktober je za romantičnim parom, ki je sprva previdno stopal pod žaromete, zdaj pa že pogumno z roko v roki korakata po rdečih preprogah. Obema je pri srcu glasba in odrsko nastopanje, zato si delita številne strasti. Nič ju ne ovira na poti do sreče, še najmanj skoraj 15-letna razlika med njima. Ta se opazi zgolj ob primerjavi dokumentov in nikakor ne vpliva na njuno medsebojno razumevanje. V dvoje žarita od ljubezni, ki je najlepše darilo. Nina Pečar je izkušena violinistka, ki bo v začetku decembra dopolnila 35 let. Kako nepredvidljive so življenjske poti, je spoznala, ko ji je ...