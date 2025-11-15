Boštjan Romih in njegova Nina sreče ne skrivata več (Suzy)

Nič ju ne ovira na poti do sreče, še najmanj skoraj 15-letna razlika med njima.
Galerija
Boštjan in Nina imata veliko razlogov za smeh in dobro voljo.
Zelo pester oktober je za romantičnim parom, ki je sprva previdno stopal pod žaromete, zdaj pa že pogumno z roko v roki korakata po rdečih preprogah. Obema je pri srcu glasba in odrsko nastopanje, zato si delita številne strasti. Nič ju ne ovira na poti do sreče, še najmanj skoraj 15-letna razlika med njima. Ta se opazi zgolj ob primerjavi dokumentov in nikakor ne vpliva na njuno medsebojno razumevanje. V dvoje žarita od ljubezni, ki je najlepše darilo.
Nina Pečar je izkušena violinistka, ki bo v začetku decembra dopolnila 35 let. Kako nepredvidljive so življenjske poti, je spoznala, ko ji je ...