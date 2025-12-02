Boštjan Romih je človek številnih talentov (Suzy)

Ko je Rok Lunaček razmišljal, s čim bi obogatil koncert v ljubljanski Odiseji, je pomislil na godalce. Sodelavci so mu priporočili Nino Pečar, ki je na koncu kar sama poprijela za violino pri treh pesmih, med pripravami na projekt sta v zgodbo potegnila še Boštjana Romiha. TV-voditelj in učitelj javnega nastopanja, ki nas osvaja tudi s Pasjo komedijo, s petjem ne bi smel imeti prevelikih težav.

A ko je stopil na oder s kitaro v roki in s Flirrti zapel Mojo prvo puberteto, vmes pa odigral še nekaj taktov hita Guns 'n' Roses, je razprodana dvorana eksplodirala od navdušenja. Mimogrede, tudi to ni zadnji Boštjanov talent – zdaj piše še knjigo. Flirrti se po dveh velikih koncertih v dveh mesecih v prestolnici, s katerima so v Križankah in Odiseji navdušili 6.000 ljubiteljev glasbe, že osredotočajo na naslednji spektakel. Spomladi bodo prvič nastopili v mariborski dvorani Tabor – in tudi tam vstopnice hitro kopnijo.