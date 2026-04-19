Boštjan Romih obvlada: divji sadovi narave (Suzy)

Kadar si Boštjan Romih vzame prost dan, na sporedu gotovo ni poležavanja na kavču. Z Nino se najraje odpravita v naravo. Nazadnje sta se zapeljala nad Trst, kjer se kraški rob dvigne ravno toliko, da človeku požene kri po žilah. Razgled je še bolj vznemirljiv, ko si privezan na plezalno vrv in visiš v steni – takrat adrenalin naredi svoje. Po doseženem vrhu se avantura šele zares začne.

Izjemen šopek špargljev. Foto: osebni arhiv/Instagram

Osredotočenost se s pečin preseli na zeleno pobočje, kjer se med šopi trave skrivajo drobni zakladi pomladi. Voditelj se sprva pretvarja, da jih ne opazi, a kmalu v roki že drži šopek divjih belušev. Kot izkušen nabiralec in tudi spreten kuhar dobro ve, kako iz narave prenesti najboljše na krožnik. Tako se njun izlet prelevi v popolno mešanico gibanja, romantike in kulinaričnega razvajanja. In ko zvečer doma zadiši po slastnih špargljih, je jasno, da je bil dan več kot uspešen.