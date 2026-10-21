Boštjan Romih: razkritje bo imelo dolgoročne posledice (Suzy)

ZNANI V ZVEZDAH

Venera v 1. hiši kaže, da je nečimrn, kadar je boginja ljubezni v njej, smo lahko samovšečni.

Boštjan Romih je rojen z ascendentom v občutljivih, ranljivih, čustvenih, sočutnih ribah, kar pomeni, da se v osnovi zna vživljati v druge. Njegov tradicionalni vladar Jupiter je v prizemljenem, realnem Jupitru, v 2. hiši, kar kaže, da je usmerjen v služenje denarja in ima veliko srečo pri tem. Moderni vladar Neptun je na vrhu hiše kariere, kjer mu daje karizmo, povezan je z nastopanjem pred kamero, njen vladar je Jupiter, ki prinaša obilje priložnosti. Oboje pomeni, da ima res lepo položene zvezde za kariero, uspeh in služenje denarja, česar drugi žal najpogosteje nimajo. Venera v 1. hiši ...