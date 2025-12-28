Božič z Neisho: Želim vam ozek pas in debelo denarnico! (Suzy)

BOŽIČNI PRAZNIKI

Za leto, ki prihaja, ima skromno željo, saj ji je to, ki ga gledamo v vzvratnem ogledalu, pošteno zagodlo.

Božični prazniki so nekaj posebnega tudi za glasbenico, ki izhaja iz velike družine. »Vedno se veselim dragocenih uric z njimi. Veliko nas je: mami, ati, šest otrok in boljše polovice, na poti je že deveti nečak,« razloži Neisha. »V teh dneh si predvsem želim, da se moj pas ne razširi za pol metra, da bom imela dobro voljo in zdravje,« se muza. »To je vendarle praznik družine in miru, praznujemo Kristusovo rojstvo, a smo ga vsi načičkali, da imamo glave le v darilih in hrani. Pri nas je še vedno prisotna krščanska podnota razloga za praznovanje, in komur le znese, gre tudi k polnočnici.« A ob ...