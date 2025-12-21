Božiček Luka Dončić: soigralce je obdaril s kolesi (Suzy)

Košarkarski zvezdnik Luka Dončić nadaljuje svojo tradicijo decembrskih obdarovanj. Tako kot je to leta zapored počel v ekipi Dallas Mavericks, je obdaril tudi soigralce ter celotno osebje moštva Los Angeles Lakers. Podaril jim je vrhunska električna kolesa, zaradi česar so mu pri Jezernikih dodelili naziv Božička. Novopečeni očka deklice Olivie, ki je v preteklosti večkrat presenetil z izvirnimi in uporabnimi darili, je s svojo gesto navdušil soigralce in osebje, trener ekipe JJ Redick je razkril, da je Luka kupil kar 103 daril. »Gre za vrhunsko električno kolo. Veselim se, da se bom lahko z njim odpeljal do plaže. To je bila zelo lepa gesta. Fantje so bili zares veseli,« je še dejal Dončićev trener, moštvo pa je ob fotografijah, na katerih se soigralci našemu asu zahvaljujejo s stiski rok in objemi, zapisalo: »Božiček Luka je presenetil igralce in osebje Lakersov z električnimi kolesi.«

