VESELI DECEMBER

Božičkova dežela bo kmalu spet odprta (Suzy)

Že vse od leta 2012 Božičkova dežela razveseljuje staro in mlado, zato ne preseneča, da so vedno razprodali vse termine za obisk.
Čarobna pravljica čaka v Žužemberku!

Čarobna pravljica čaka v Žužemberku!

Čarobna pravljica čaka v Žužemberku!
R. S., Foto: Božičkova dežela
 8. 12. 2025 | 21:00
Razveselite otroke in jim letošnje praznične dni naredite spet pristne in naravne ter prižgite iskrice v njihovih očeh. Božičkova dežela je daleč od ponorelega sveta, skrita med drevesi, globoko v gozdu v bližini Žužemberka. Pravljični junaki, ki vas bodo tudi letos pričakali v idilični leseni hiški in njeni okolici, pa si neizmerno želijo družbe rdečeličnih malčkov, ki še vedno verjamejo v pravljice. Božičkova pomočnica vas bo popeljala skozi Božičkov park do idilične hiške, kjer bo otroke sprejel – Božiček.

Prisluhnili boste zgodbicam iz pravljičnega sveta, gotovo pa vas bodo primamile tudi nepozabne dogodivščine: jelenčkov spust (dva ziplina), zapletena pajkova mreža, ribolov, spusti s snežnimi tubami po drči, veliki tobogan, otroški kotiček z ustvarjalnimi delavnicami, družinsko fotografiranje Palčkove družine, iskanje prave poti skozi velik labirint, lesena sestavljanka, metanje podkev, štrbunk, štumfanje in druge vragolije, pri katerih vas bodo spremljali palčki. Vrata čudežne dežele se odprejo že 12. decembra!

božičkova dežela Žužemberk prazniki veseli december Božiček
21:54
Novice  |  Slovenija
ODBOR ZA PRAVICE ŽENSK

Velika zmaga Nike Kovač! Poslanci podprli pobudo za splav, slovenski poslanec glasoval proti (VIDEO)

Pobudo je podpisalo več kot 1,1 milijona državljanov EU.
8. 12. 2025 | 21:54
21:12
Novice  |  Svet
ZGODOVINSKA STEKLENICA

Naprodaj steklenica šampanjca s poroke princa Charlesa in Diane! Cena je astronomska

Šampanjec, letnik 1961, je izjemen tudi zaradi svoje povezave s pokojno princeso Diano, saj je bil letnik njenega rojstnega leta.
Kaja Grozina8. 12. 2025 | 21:12
21:00
Bulvar  |  Suzy
VESELI DECEMBER

Božičkova dežela bo kmalu spet odprta (Suzy)

Že vse od leta 2012 Božičkova dežela razveseljuje staro in mlado, zato ne preseneča, da so vedno razprodali vse termine za obisk.
8. 12. 2025 | 21:00
20:43
Novice  |  Svet
INVAZIVNA RASTLINA

Kupil hišo z idiličnim vrtom, potem pa šok! Zaradi enega detajla je bil ob več tisočakov

Ko so odstranili lopo in betonske temelje, so pod njo našli gosto prepleteno mrežo korenik, ki so se širile več metrov naokrog.
8. 12. 2025 | 20:43
20:18
Lifestyle  |  Astro
DVOMIJO VASE

To so najbolj občutljivi astrološki znaki: tudi najmanjša kritika jih močno prizadene

Njihova negotovost ne izvira iz šibkosti, le bolj kot drugi potrebujejo potrditev okolice.
8. 12. 2025 | 20:18
20:07
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU KOPER

Nasilje pri izolski avtobusni postaji: skupina mladoletnikov napadla 14-letnega Ukrajinca

Policisti zadevo obravnavajo kot kaznivo dejanje nasilništva.
8. 12. 2025 | 20:07

Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Hitri kredit: temeljni kamen za vaš naslednji projekt

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 08:52
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE URE

Pametni dodatek, ki popestri vsak stil

Do 31. decembra si zagotovite vrhunske pametne ure Huawei Watch GT 6 s posebnim popustom 30 evrov. To je odlična priložnost, da si priskrbite tehnologijo, ki združuje eleganten dizajn, napredno funkcionalnost in skrb za zdravje. Obenem imejte v mislih, da so pametne ure podjetja Huawei nadvse zaželeno darilo za najdražje.
12. 11. 2025 | 10:24
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Odkrijte Obertauern: zimskošportno središče v Avstriji z največ snega

Če je pri zimskem športu kaj dragocenega, potem je to sneg. In če je v Avstriji kraj, v katerem je snega vedno v izobilju, je to Obertauern.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 10:33
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Praznične sladice, ki jih morate pokusiti

Sladice naravnost navdušujejo z izbrano kakovostjo, inovativnimi okusi in brezhibno podobo.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 15:30
Logo
