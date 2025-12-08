Božičkova dežela bo kmalu spet odprta (Suzy)

Razveselite otroke in jim letošnje praznične dni naredite spet pristne in naravne ter prižgite iskrice v njihovih očeh. Božičkova dežela je daleč od ponorelega sveta, skrita med drevesi, globoko v gozdu v bližini Žužemberka. Pravljični junaki, ki vas bodo tudi letos pričakali v idilični leseni hiški in njeni okolici, pa si neizmerno želijo družbe rdečeličnih malčkov, ki še vedno verjamejo v pravljice. Božičkova pomočnica vas bo popeljala skozi Božičkov park do idilične hiške, kjer bo otroke sprejel – Božiček.

Prisluhnili boste zgodbicam iz pravljičnega sveta, gotovo pa vas bodo primamile tudi nepozabne dogodivščine: jelenčkov spust (dva ziplina), zapletena pajkova mreža, ribolov, spusti s snežnimi tubami po drči, veliki tobogan, otroški kotiček z ustvarjalnimi delavnicami, družinsko fotografiranje Palčkove družine, iskanje prave poti skozi velik labirint, lesena sestavljanka, metanje podkev, štrbunk, štumfanje in druge vragolije, pri katerih vas bodo spremljali palčki. Vrata čudežne dežele se odprejo že 12. decembra!

Čaka vas tudi Božičkov nabiralnik, kjer lahko otroci oddajo svoje risbice in pisemca ter vse ožigosajo z Božičkovim žigom.