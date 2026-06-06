Brane Kastelic praznuje: v primežu tigra (Suzy)

Naš londonski dopisnik je v tem tednu na Otoku v družbi najdražjih praznoval rojstni dan. Vrhunec dneva je minil zabavno, v teniškem duhu v Wimbledon Parku, in to skupaj z njegovimi tremi otroki, kot je zapisal na svojem profilu na facebooku ter namignil še, da veselega vzdušja ni pokvarilo niti muhasto vreme. Prejšnji teden jim je namreč postreglo s 25 stopinjami že ob desetih zjutraj, v dneh okoli njegovega jubileja pa je zvečer najprej sijalo sonce, nato je vso noč padal dež. Na srečo to ni pokvarilo slavja, na katerem se je Brane izkazal kot odlični žar mojster, ki zna pripraviti in speči kruh, čevapčiče, ki jih sam 'zamesi', pleskavice in ribe.

Brane v družbi najdražjih.

Najbolj zabavna praznična fotografija pa tokrat ni bila običajna 'družinska gasilska' po pikniku, ampak tista, na kateri ponosno objema svojega tigra. Brez skrbi, ne živega, ampak plišastega! »Z najdražjo sva bila včeraj na bolšjem trgu in nisem mogel domov brez tigra, ki mi je padel v oko. Meni se zdi nekaj zelo posebnega,« je delil s svojimi sledilci darilo, ki morda nakazuje, da pogreša kakšno divjo pustolovščino.