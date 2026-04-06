Bratje Piletič o mami: Najlepši in najzahtevnejši poklic (Suzy)

V središču sveta bratov Piletič ne stoji oder, temveč mama – odločna dirigentka njihovega življenja, ki ni nikoli očitala, temveč je spodbujala in usmerjala z občutkom ter odgovornostjo. Rok in Anej, ki smo ju pred leti spoznali kot dvojec BQL, sta večkrat priznala, da jima brez njene neomajne podpore ne bi uspelo poseči po zvezdah. »Mama je bila najin prvi aplavz,« rada povesta, ko beseda nanese na njune glasbene začetke. Danes se vsi trije z iskricami v očeh ozirajo nazaj – na premagane izzive in skupne podvige. Družina je iz leta v leto večja. Prvi je za podmladek poskrbel najstarejši brat, po poklicu frizer, nato je mamo z nazivom babica razveselil še najmlajši, mednarodno najbolj dejaven med njimi. Ob tem velja poudariti, da se ni raven razposajenosti prav nič zmanjšala, s čimer gospa Ines nima večjih težav. »Z vsem srcem sem sprejela najlepši in najzahtevnejši poklic – materinstvo,« je dejala ob zadnjem obisku odraslih sinov, na katere je upravičeno ponosna.

Anej se je pred nekaj meseci razveselil deklice.