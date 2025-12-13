Bratska ljubezen: Dino in Edo Murić (Suzy)

Pravijo, da je najtrša vez med sorojenci. Temu spoznanju pritrjujeta športnika Dino in Edo Murić. Brata nista povezana le s krvjo, ampak ju veže strast do žoge. Drug drugemu sta bila vzornika med odraščanjem, in čeprav sta si znala skočiti v lase, se povsem po bratsko 'zravsati', sta predvsem gojila globoko spoštovanje in ljubezen. Košarka ju je še bolj združila. Starejša, kot sta, vse bolj bolj cenita skupno pot, ki je bila polna nepozabnih doživetij. »Eno lepših daril življenja je, da lahko igraš proti človeku, ki ga imaš neskončno rad. Oba tekmujeva v isti ligi, vsak za svoj klub, a to ne pomeni, da sva rivala. Sanje so sicer bile, da bi bila v istem dresu, ampak nama žal ni usojeno,« pravi starejši Edo, medtem ko mu Dino odgovarja: »Hvaležen sem, da še vedno lahko deliva igrišče. Ponosen sem na vse preizkušnje, ki sva jih prestala.«