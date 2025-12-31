Brazgotine Angelina Jolie: prinašajo močno sporočilo (Suzy)

Dvanajst let po preventivni odstranitvi dojk je Angelina Jolie pokazala sledi tega posega. Pogumno je pozirala za francosko izdajo revije Times, fotografije z naslovnico je posnel fotograf Nathaniel Goldberg. »Te brazgotine delim s številnimi ženskami, ki jih imam rada. Vedno me gane, ko vidim druge deliti svoje,« je povedala igralka in poudarila čustveno ozadje odločitve, še ene v duhu dolgoletnega zavzemanja za zdravje žensk in ozaveščanja o raku. Leta 2013 je zaupala, da so ji zaradi genetske nagnjenosti k tej bolezni odstranili obe dojki, leta 2015 še jajčnika. Njena iskrenost je k preventivnim pregledom in zgodnjemu odkrivanju bolezni spodbudila nešteto žensk po vsem svetu.

»Dostop do pregledov in zdravstvene oskrbe ne bi smel biti odvisen od finančnih zmožnosti ali kraja bivanja,« je zaključila zvezdnica, katere posnetki izražajo hkrati moč in ranljivost, ter ženskam, ki se soočajo z zdravstvenimi izzivi, pošiljajo izraz sočutja.

Brazgotine, ki so ji ostale po mastektomiji, so del njene zgodbe in poslanstva.