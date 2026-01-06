Brez harmonike ni silvestrovanja (Suzy)

Slovo od letošnjega leta ni bilo nič drugačno. V oddaji Silvestrski pozdrav na Televiziji Slovenija smo videli in slišali nekatere najbolj znane in priljubljene glasbenike, poskrbljeno je bilo tudi za ščepec humorja. Oddajo je televizijska ekipa sicer posnela že v začetku decembra v mariborski dvorani Tabor, kjer so glasbeniki simbolično nazdravili novemu letu. Slišali smo številne znane viže, med njimi zimzeleno Samo milijon od Agropopa, a brez harmonike ni dobre zabave. Za 'vižo leta', Tišlarski pozdrav, so poskrbeli Čuki, slišali smo še druge znane skladbe, kar nekaj so jih glasbeniki strnili v venčke. Nekaj nastopajočih smo ujeli v zakulisju, kjer je vedno najbolj veselo, nekaj pa tik preden so stopili na oder.