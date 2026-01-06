  • Delo d.o.o.
MEH NA MAH

Brez harmonike ni silvestrovanja (Suzy)

Življenja si brez glasbe ne predstavljamo, saj nas spremlja od zgodnjih jutranjih ur do večera, tako ob delu kot v avtomobilu in različnih dogodkih ter koncertih.
Žan Papič in Urška Vučak Markež sta nasmejala občinstvo.

Ansambel Banovšek je bil dobre volje.

Boštjan Romih in Vesna Ponorac, tokratna gostitelja Silvestrskega pozdrava

Igor in Zlati zvoki tik pred odhodom na oder

Oto Pestner, Mike Orešar in Alfi Nipič so veselo klepetali.

Penziči so navdušili in se z veseljem družili z Nino Pušlar.

Čuki so se za Silvestrski pozdrav odeli v nova oblačila.

Alpski kvintet bo v letu 2026 praznoval okroglih 60 let.

Bojan Cvjetićanin z gadoma Primožem Ilovarjem in Davidom Novakom
Žan Papič in Urška Vučak Markež sta nasmejala občinstvo.
Ansambel Banovšek je bil dobre volje.
Boštjan Romih in Vesna Ponorac, tokratna gostitelja Silvestrskega pozdrava
Igor in Zlati zvoki tik pred odhodom na oder
Oto Pestner, Mike Orešar in Alfi Nipič so veselo klepetali.
Penziči so navdušili in se z veseljem družili z Nino Pušlar.
Čuki so se za Silvestrski pozdrav odeli v nova oblačila.
Alpski kvintet bo v letu 2026 praznoval okroglih 60 let.
Mojca Marot, Foto: Mojca Marot
 6. 1. 2026 | 06:25
1:02
Slovo od letošnjega leta ni bilo nič drugačno. V oddaji Silvestrski pozdrav na Televiziji Slovenija smo videli in slišali nekatere najbolj znane in priljubljene glasbenike, poskrbljeno je bilo tudi za ščepec humorja. Oddajo je televizijska ekipa sicer posnela že v začetku decembra v mariborski dvorani Tabor, kjer so glasbeniki simbolično nazdravili novemu letu. Slišali smo številne znane viže, med njimi zimzeleno Samo milijon od Agropopa, a brez harmonike ni dobre zabave. Za 'vižo leta', Tišlarski pozdrav, so poskrbeli Čuki, slišali smo še druge znane skladbe, kar nekaj so jih glasbeniki strnili v venčke. Nekaj nastopajočih smo ujeli v zakulisju, kjer je vedno najbolj veselo, nekaj pa tik preden so stopili na oder.

Igor in Zlati zvoki tik pred odhodom na oder
Oto Pestner, Mike Orešar in Alfi Nipič so veselo klepetali.
Penziči so navdušili in se z veseljem družili z Nino Pušlar.
Alpski kvintet bo v letu 2026 praznoval okroglih 60 let.
Žan Papič in Urška Vučak Markež sta nasmejala občinstvo.
Boštjan Romih in Vesna Ponorac, tokratna gostitelja Silvestrskega pozdrava
Čuki so se za Silvestrski pozdrav odeli v nova oblačila.
