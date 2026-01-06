Brez harmonike ni silvestrovanja (Suzy)

Slovo od letošnjega leta ni bilo nič drugačno. V oddaji Silvestrski pozdrav na Televiziji Slovenija smo videli in slišali nekatere najbolj znane in priljubljene glasbenike, poskrbljeno je bilo tudi za ščepec humorja. Oddajo je televizijska ekipa sicer posnela že v začetku decembra v mariborski dvorani Tabor, kjer so glasbeniki simbolično nazdravili novemu letu. Slišali smo številne znane viže, med njimi zimzeleno Samo milijon od Agropopa, a brez harmonike ni dobre zabave. Za 'vižo leta', Tišlarski pozdrav, so poskrbeli Čuki, slišali smo še druge znane skladbe, kar nekaj so jih glasbeniki strnili v venčke. Nekaj nastopajočih smo ujeli v zakulisju, kjer je vedno najbolj veselo, nekaj pa tik preden so stopili na oder.

Ansambel Banovšek je bil dobre volje.

Igor in Zlati zvoki tik pred odhodom na oder

Oto Pestner, Mike Orešar in Alfi Nipič so veselo klepetali.

Penziči so navdušili in se z veseljem družili z Nino Pušlar.

Alpski kvintet bo v letu 2026 praznoval okroglih 60 let.

Žan Papič in Urška Vučak Markež sta nasmejala občinstvo.

Boštjan Romih in Vesna Ponorac, tokratna gostitelja Silvestrskega pozdrava