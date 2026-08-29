Brezskrbna TV voditeljica: Od domačega hladu do Blatnega jezera (Suzy)

Televizijska voditeljica Monika Tavčar si je letošnje poletje zastavila nekoliko drugače. »Moji poletni dnevi so letos precej lenobni, k čemur so veliko prispevali vročinski valovi,« nam je zaupala. Kar nekaj prostega časa je preživela doma v Škofji Loki, kjer se je pred vročino umaknila med debele zidove domače hiše. »Najprej sem izklopila telefon in elektronsko pošto ter si namenila veliko časa za regeneracijo.« Zaradi tega nima prav nobene slabe vesti. »Tudi brezdelje je lahko dragoceno. Za nekaj časa odložimo opravke, upočasnimo ritem, se ustavimo in pustimo telesu ter mislim, da zadihajo,« je prepričana. Del dopusta je preživela ob hrvaški obali, zadnji del prostih dni pa namenila potepanju ob Blatnem jezeru na Madžarskem. Pred odhodom nam je povedala, da se veseli mest, dvorcev in grajskih parkov ob jezeru, madžarske kulinarike ter razvajanja v znamenitih termah in wellnessih. Umirjene dneve doma je tako dopolnila še z raziskovanjem pri vzhodnih sosedih.