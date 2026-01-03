Brigitte Bardot: življenje in smrt francoske ikone (Suzy)

Rojena 28. septembra 1934 v Parizu je odraščala v premožni, a strogi družini. V mladosti je obiskovala baletno šolo in se učila plesa. Njene nadarjenosti za balet ni bilo mogoče spregledati, vendar se je raje osredotočila na manekenstvo, nato na filmsko kariero in leta 1952 prvič resneje zaigrala v filmu Normandija. Svetovno slavo je štiri leta pozneje dosegla s kontroverznim filmom In bog je ustvaril žensko, ki jo je postavil v središče filmske industrije. Ta mejnik je spremenil njen življenjski tok in jo povzdignil v ikono seksualne revolucije. Njeni filmi Resnica, Zasebno življenje, Prezir in Viva Maria! so ji prinesli status mednarodne zvezde. Nastopila je v več kot 60 filmih, posnela nekaj albumov, čeprav je bila ena največjih zvezd tistega časa, pa se je že leta 1973 na presenečenje oboževalcev umaknila iz sveta zabave in se osredotočila na zaščito živali. Leta 1986 je ustanovila fundacijo Brigitte Bardot, namenjeno boju za njihove pravice.

Slovela je tudi po burnem ljubezenskem življenju. Poročila se je štirikrat, z režiserjem Rogerjem Vadimom, igralcem Jacquesom Charrierom in nemškim milijonarjem Gunterjem Sachsom, nazadnje s poslovnežem, Bernardom d'Ormalom. Imela je sina edinca – Nicolasa, ki ga je rodila doma. Nikoli ni želela postati mama, s sinom sta bila dolga leta odtujena. Imela je številna razmerja, ki so pogosto polnile naslovnice časopisov. Njeno zasebno življenje je bilo predmet nenehnih medijskih napadov, ti so jo spremljali celotno kariero. Zaradi mnenj o priseljencih, gibanju #MeToo, muslimanih v Franciji in istospolno usmerjenih je bila pogosto deležna očitkov, da je nestrpna in rasistka, ter bila tudi kaznovana z globami, a je kljub temu ostala zvesta svojim stališčem. Njena smrt pomeni slovo ene od največjih zvezdnic filmske industrije 20. stoletja, a njena zapuščina ostaja. Zaznamovala je zgodovino filma, mode in aktivizma ter s tem, ko je presegala meje kulture in časa, postala nesmrtna ikona.

