  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZVEZDA IN LEGENDA

Brigitte Bardot: življenje in smrt francoske ikone (Suzy)

Tik pred odhodom starega leta se 28. decembra v 92. letu starosti za vedno poslovila francoska filmska zvezda, modna ikona in aktivistka za pravice živali Brigitte Bardot.
Bila je prva, ki je zaigrala s spuščenimi lasmi in bosimi nogami.

Bila je prva, ki je zaigrala s spuščenimi lasmi in bosimi nogami.

V zakonu z Jacquesom Charrierom je rodila sina Nicolasa, s katerim nikoli ni imela tesnega odnosa.

V zakonu z Jacquesom Charrierom je rodila sina Nicolasa, s katerim nikoli ni imela tesnega odnosa.

Z Bernardom sta bila skupaj do njene smrti in poročena 33 let.

Z Bernardom sta bila skupaj do njene smrti in poročena 33 let.

V zadnjih letih jo je večkrat izdalo zdravje, odkrito je spregovorila tudi o bitkah z depresijo.

V zadnjih letih jo je večkrat izdalo zdravje, odkrito je spregovorila tudi o bitkah z depresijo.

Bila je prva, ki je zaigrala s spuščenimi lasmi in bosimi nogami.
V zakonu z Jacquesom Charrierom je rodila sina Nicolasa, s katerim nikoli ni imela tesnega odnosa.
Z Bernardom sta bila skupaj do njene smrti in poročena 33 let.
V zadnjih letih jo je večkrat izdalo zdravje, odkrito je spregovorila tudi o bitkah z depresijo.
M. F., Foto: Profimedia
 3. 1. 2026 | 13:00
2:30
A+A-

Rojena 28. septembra 1934 v Parizu je odraščala v premožni, a strogi družini. V mladosti je obiskovala baletno šolo in se učila plesa. Njene nadarjenosti za balet ni bilo mogoče spregledati, vendar se je raje osredotočila na manekenstvo, nato na filmsko kariero in leta 1952 prvič resneje zaigrala v filmu Normandija. Svetovno slavo je štiri leta pozneje dosegla s kontroverznim filmom In bog je ustvaril žensko, ki jo je postavil v središče filmske industrije. Ta mejnik je spremenil njen življenjski tok in jo povzdignil v ikono seksualne revolucije. Njeni filmi Resnica, Zasebno življenje, Prezir in Viva Maria! so ji prinesli status mednarodne zvezde. Nastopila je v več kot 60 filmih, posnela nekaj albumov, čeprav je bila ena največjih zvezd tistega časa, pa se je že leta 1973 na presenečenje oboževalcev umaknila iz sveta zabave in se osredotočila na zaščito živali. Leta 1986 je ustanovila fundacijo Brigitte Bardot, namenjeno boju za njihove pravice.

Slovela je tudi po burnem ljubezenskem življenju. Poročila se je štirikrat, z režiserjem Rogerjem Vadimom, igralcem Jacquesom Charrierom in nemškim milijonarjem Gunterjem Sachsom, nazadnje s poslovnežem, Bernardom d'Ormalom. Imela je sina edinca – Nicolasa, ki ga je rodila doma. Nikoli ni želela postati mama, s sinom sta bila dolga leta odtujena. Imela je številna razmerja, ki so pogosto polnile naslovnice časopisov. Njeno zasebno življenje je bilo predmet nenehnih medijskih napadov, ti so jo spremljali celotno kariero. Zaradi mnenj o priseljencih, gibanju #MeToo, muslimanih v Franciji in istospolno usmerjenih je bila pogosto deležna očitkov, da je nestrpna in rasistka, ter bila tudi kaznovana z globami, a je kljub temu ostala zvesta svojim stališčem. Njena smrt pomeni slovo ene od največjih zvezdnic filmske industrije 20. stoletja, a njena zapuščina ostaja. Zaznamovala je zgodovino filma, mode in aktivizma ter s tem, ko je presegala meje kulture in časa, postala nesmrtna ikona.

V zakonu z Jacquesom Charrierom je rodila sina Nicolasa, s katerim nikoli ni imela tesnega odnosa.
V zakonu z Jacquesom Charrierom je rodila sina Nicolasa, s katerim nikoli ni imela tesnega odnosa.

Z Bernardom sta bila skupaj do njene smrti in poročena 33 let.
Z Bernardom sta bila skupaj do njene smrti in poročena 33 let.

V zadnjih letih jo je večkrat izdalo zdravje, odkrito je spregovorila tudi o bitkah z depresijo.
V zadnjih letih jo je večkrat izdalo zdravje, odkrito je spregovorila tudi o bitkah z depresijo.

Več iz teme

Brigitte Bardotsmrtikonalegendaigralkaaktivistka
ZADNJE NOVICE
13:22
Novice  |  Slovenija
UKINITEV AVTOBUSOV

Ukinili 37 avtobusnih linij čez noč: podeželje ostalo brez ključnih povezav

Ukinili so 37 avtobusnih medkrajevnih linij v 15 občinah. To negativno vpliva na mobilnost prebivalcev zlasti v odročnih krajih.
Simona Fajfar3. 1. 2026 | 13:22
13:00
Bulvar  |  Suzy
ZVEZDA IN LEGENDA

Brigitte Bardot: življenje in smrt francoske ikone (Suzy)

Tik pred odhodom starega leta se 28. decembra v 92. letu starosti za vedno poslovila francoska filmska zvezda, modna ikona in aktivistka za pravice živali Brigitte Bardot.
3. 1. 2026 | 13:00
12:34
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Je to sploh barva? Izbor leta 2026 dvignil veliko prahu

Letošnji izbor barve leta je vzbudil nenavadno veliko pozornosti, čeprav gre za nevtralno belo. V interierjih je brezčasna osnova za umirjene in minimalistične prostore.
Aleksandra Zorko3. 1. 2026 | 12:34
12:31
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
TRAGEDIJA

Sprožili so se plazovi, mrtvi trije pohodniki

Zgodilo se je na na severu Italije.
3. 1. 2026 | 12:31
12:23
Novice  |  Slovenija
ODZIVI

Levica brutalno udarila po Trumpu, Grošelj pesimistično: »Novo leto, nova vojna«

Iran in Kuba sta že obsodila ameriški napad na Venezuelo, Kolumbija pa na mejo pošilja vojsko.
3. 1. 2026 | 12:23
12:14
Novice  |  Slovenija
SILVESTROVO

Mehurčki, eleganca in najboljše penine leta

Dvanajsti Festival penin je združil ljubitelje penečih vin, vinarje, sommelierje in številne druge.
Janez Mužič3. 1. 2026 | 12:14

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki