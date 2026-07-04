Britanska kralj in kraljica ne bosta živela v Buckinghamski palači (Suzy)

Kralj Karel III. po koncu prenove, vredne približno 414 milijonov evrov, ne bo živel v Buckinghamski palači, s čimer bo prekinil skoraj dvesto let staro tradicijo, po kateri je tam bival monarh. Predstavniki kraljevega dvora so poudarili, da bosta kralj in kraljica Camilla uradne dolžnosti še naprej opravljala v palači, ki bo ostala uradno in operativno središče britanske monarhije, a bosta prebivala v bližnji rezidenci Clarence House, kjer je kralj živel že kot valižanski princ.

»Palača je in bo ostala glavno središče monarhije ter dragulj med nacionalnimi stavbami,« je dejal visoki kraljevi uradnik, odgovoren za upravljanje kraljevih financ. Tiskovni predstavnik palače je dodal, da njegovo veličanstvo goji veliko naklonjenost do Buckinghamske palače, globoko spoštuje njeno vlogo v kraljevem in javnem življenju ter da bo ta tudi v prihodnje živahno središče kraljevih dejavnosti. Po prenovi bo palača, ker kralj v njej ne bo prebival, še dostopnejša javnosti.