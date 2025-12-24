Britanski dvor: intimni krst hčerke princese Beatrice (Suzy)

Princesa Beatrice in njen mož Edoardo Mapelli Mozzi sta na zasebnem obredu v kraljevi kapeli v palači St. James v Londonu krstila hčerko Atheno. Slovesnosti se je udeležil ozki krog najbližjih družinskih članov in prijateljev para. Med gosti so bili princesa Eugenie, sestra Beatrice, njen mož Jack Brooksbank in pevec James Blunt. Tradicionalno je bila hčerka oblečena v kraljevsko krstno obleko, repliko oblačila iz honitonske čipke, ki je bilo prvotno izdelano za hčerko kraljice Viktorije. Po obredu sta ponosna očka in mamica zbrane povabila v londonski lokal. »To je zelo prijeten lokal s sproščenim vzdušjem, vsi so bili zelo diskretni, sploh ne bi vedel, da je v prostoru kraljeva družina,« je razkril vir. Andrew Mountbatten-Windsor in Sarah Ferguson, oče in mama princese Beatrice, nista bila prisotna pri krstu, so ju pa opazili na prizorišču slavja, kamor sta prišla ločeno. Slovesnost ni vključevala višjih članov kraljeve družine, kar je poudarilo intimnost dogodka.

Beatrice in Edoardo sta se poročila julija 2020.