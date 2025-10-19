Bronja Žakelj iskreno: Izgube me določajo, a me tudi lepota življenja (Suzy)

PISATELJICA

Njena knjiga Belo se pere na devetdeset je bila kar dvakrat zavrnjena, preden se je zanjo odločila založba Beletrina. Postala je uspešnica, doslej se je prodalo že več kot 19.000 izvodov, roman je leta 2019 prejel celo kresnika.

Zgodba je avtobiografska in govori o Bronji v različnih obdobij življenja: v otroštvu zaradi raka izgubi mamo; zaznamuje jo tudi smrt brata Roka in babice Dade, pozneje še sama zboli za zahrbtno boleznijo. Po njej je končno nastal film, ki bo novembra prišel tudi v slovenske kinematografe, medtem ko je na sarajevskem filmskem festivalu na premierni predstavitvi v smeh, solze in aplavz spravil vse občinstvo. Vem, da so vas že večkrat vprašali, a vendar vas moram tudi jaz. Ko so vam na začetku govorili, da bi bila knjiga lahko čudovit film, ste si predstavljali, da se bo to kdaj zgodilo? Ne, ...