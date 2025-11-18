  • Delo d.o.o.
SPET SKUPAJ

Buco in Liza Marijina spet skupaj pred kamero (Suzy)

Za njuno ponovno snidenje pred kamerami je pred dnevi poskrbel režiser Martin Draksler.
Preostanek benda je v novem videu predvsem za kuliso in podporo svojemu bobnarju.
Preostanek benda je v novem videu predvsem za kuliso in podporo svojemu bobnarju.
C. R., FOTO: Maša Medica
 18. 11. 2025 | 21:00
1:04
A+A-

Filmoljubcem Lize Marijine ni treba posebej predstavljati, v glavni ženski vlogi ste jo spoznali v filmu Prasica, slabšalni izraz za žensko. Z mlado igralko in Martinom Janežičem - Bucom pa smo se smejali tudi v seriji Ja, Chef!.

Za njuno ponovno snidenje pred kamerami je pred dnevi poskrbel režiser Martin Draksler, ki ju je vpoklical za glavni vlogi v video novega 'zimskega stiskača' Hama & Tribute to Love. Pesem S tabo je lepo sicer ni nujno vezana na prihajajoče praznike, jo je pa režiser vsaj na videu zavil v božični dekor – in to se ji še kako poda.

Režiser je imel ostro oko ali srečno roko pri izbiri glavnih igralcev – v vsakem primeru sta simpatičen par.
Režiser je imel ostro oko ali srečno roko pri izbiri glavnih igralcev – v vsakem primeru sta simpatičen par.

Hamo in ekipa vas po razprodanih Križankah in studijskem dopustu prvo decembrsko sredo vabijo še v Gallusovo dvorano Cankarjevega doma, kjer bodo ob vseh svojih hitih zaigrali tudi vsaj pol prihajajočega novega albuma, s katerim bodo praznovali 20. obletnico ustvarjanja.

Buco in Liza Marijina
Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Novost za vse, ki iščete nove možnosti za investiranje

UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Novost za vse, ki iščete nove možnosti za investiranje

UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 09:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
LOKALNA HRANA

Preverite, kaj se skriva v krompirčku in burgerjih

Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
17. 11. 2025 | 08:52
