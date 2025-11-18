Buco in Liza Marijina spet skupaj pred kamero (Suzy)

Filmoljubcem Lize Marijine ni treba posebej predstavljati, v glavni ženski vlogi ste jo spoznali v filmu Prasica, slabšalni izraz za žensko. Z mlado igralko in Martinom Janežičem - Bucom pa smo se smejali tudi v seriji Ja, Chef!.

Za njuno ponovno snidenje pred kamerami je pred dnevi poskrbel režiser Martin Draksler, ki ju je vpoklical za glavni vlogi v video novega 'zimskega stiskača' Hama & Tribute to Love. Pesem S tabo je lepo sicer ni nujno vezana na prihajajoče praznike, jo je pa režiser vsaj na videu zavil v božični dekor – in to se ji še kako poda.

Režiser je imel ostro oko ali srečno roko pri izbiri glavnih igralcev – v vsakem primeru sta simpatičen par.

Hamo in ekipa vas po razprodanih Križankah in studijskem dopustu prvo decembrsko sredo vabijo še v Gallusovo dvorano Cankarjevega doma, kjer bodo ob vseh svojih hitih zaigrali tudi vsaj pol prihajajočega novega albuma, s katerim bodo praznovali 20. obletnico ustvarjanja.