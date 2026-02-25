Carmen Osovnikar: več možnosti za ljubezen šele prihodnjo pomlad (Suzy)

ZNANI V ZVEZDAH

Trenutno je v obdobju, ko je izpostavljena potreba po družini, pletenju gnezda, ljudeh, ki jim lahko zaupa.

Carmen Osovnikar je po ascendentu stabilna, realna, praktična bikica, ki ne mara sprememb, a rada uživa v življenju in ima odličen občutek za modo, lepoto in stil. Vladarica Venera je v resnem, ambicioznem, odgovornem kozorogu, položena na vrh hiše kariere, tako ima močno poslovno žilico in njena pozornost je usmerjena na to področje. Problem je v tem, da je Venera v težavnem T-kvadratu z Marsom, Saturnom in Plutonom v 6. hiši ter severnim karmičnim vozlom, kar prinaša izzive na poslovno in predvsem zasebno področje. Venera v kvadratu z Marsom je aspekt, ki kaže partnerje, ki nas fizično ...