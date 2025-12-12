PORTAL 12-12

Čas, ko se odpre kozmični most med svetovi (Suzy)

Frekvenco 12-12 telo prepozna, še preden jo razume um. To ni samo datum – je koda, preklop, energijski ključ, ki aktivira svetlobno telo in nas poveže s plastmi zavesti, ki jih običajno zaznamo le v sanjah, meditaciji ali trenutkih, ko se tančica med svetovi stanjša. To je sekvenca celovitosti.

Galerija Getty Images

Shana Flogie, Foto Getty images

Število zaključka, združitve, vrnitve k sebi. Dvanajst je krog, sistem, univerzalni red, ki drži svet pokonci. Ko se ti dve številki združita, nastane kozmični most – klic duše, naj prepozna naslednjo stopnjo svoje evolucije. Števila so živi jeziki, kode, ki nagovarjajo našo DNK. Ko jih vidimo v zaporedjih (10-10, 11-11, 12-12 itd.), se v našem celičnem spominu sprožijo starodavni podatki, ki so bili skriti, dokler nismo bili pripravljeni. Frekvenca 11-11 odpira vrata zavesti, 12-12 aktivira smer – prihodnost, pot, novo realnost: 12 = 1 + 2 = 3 je rojstvo, 12. 12. = 3 + 3 = 6, to je sveta ...