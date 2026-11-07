Cene in Julija Prevc sta si privoščila romantični potep (Suzy)

Ko poletna vročina popusti in se mesta odenejo v jesenske barve, je raziskovanje novih krajev še prijetnejše. To dobro vesta Cene Prevc in njegova žena Julija Patricija, ki sta si privoščila izlet v Budimpešto. Nekdanji smučarski skakalec in njegova srčna izbranka sta tako uživala v sprehodih ob Donavi, občudovala arhitekturne znamenitosti madžarske prestolnice in se povzpela na znamenito Ribiško trdnjavo, od koder se odpira eden najlepših pogledov na mesto in veličastno stavbo madžarskega parlamenta. Poskusila sta tudi langoš, eno najbolj priljubljenih madžarskih uličnih jedi. Gre za ocvrto kvašeno testo, ki ga postrežejo s česnom, kislo smetano in naribanim sirom. Nato sta se ustavila še ob pravljičnem gradu Vajdahunyad v mestnem parku Városliget, ki je še posebeno čaroben pozimi, ko je pred njim eno največjih drsališč na prostem v Evropi. Da sta Cene in Julija navdušena popotnika, sicer ni skrivnost. Maja letos sta raziskovala Indonezijo, kjer sta se med drugim povzpela na mogočni ognjenik Rinjani, lani poleti pa sta se potepala po Irski, občudovala klife in uživala v tamkajšnji naravi. Zakonca očitno rada izkoristita vsako priložnost za skupne dogodivščine. A tokrat jima ni bilo treba na drug konec sveta, saj sta pri naših vzhodnih sosedih našla dovolj zanimivosti za prijeten pobeg na lepše.

Budimpešta je vsekakor vredna ogleda.