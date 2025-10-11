Alenka Bratušek ob prvem snegu doživela presenečenje (Suzy)

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek proste trenutke najraje preživlja v naravi, kjer skrbi za dobro počutje in odlično telesno pripravljenost. Ker že tri desetletja živi na Gorenjskem, ima za rekreacijo in izlete v hribe odlične možnosti. Njenega pobega v mir in tišino ne ustavi niti vreme, če pokaže zobe. Nedavno sta se z možem Mitjo odpravila proti koči na Ljubelju in na poti doživela dve presenečenji.

Najprej jima je nasmeh izvabil prvi letošnji sneg, na katerega sta se odlično pripravila, nato sta srečala še nekdanjega smučarskega skakalca Ceneta Prevca in njegovo ženo Julijo Patricijo. Malce premraženi, a odlično razpoloženi pohodniki so dobre volje stopili skupaj, upokojeni športnik, ki se je po koncu kariere podal v gostinske vode in se odlično znajde kot stand up komik, pa je ovekovečil zanimivo srečanje, ki bo vsem ostalo v lepem spominu.