Četrt stoletja pri Čukih

Legendarno skupino Čuki je daljnega leta 1989 ustanovil Jože Potrebuješ, fantje pa po dolgih letih nastopanja še vedno z največjim veseljem zabavajo mlado in malce starejše občinstvo. Posebno prelomnico je skupina doživela leta 1998, ko se ji je na odru pridružil Matjaž Končan, ki te dni praznuje 25 let nastopanja s Čuki.

»To je bilo 20. februarja 1998 v diskoteki Cream v Novi Gorici. Kot še čisto zelen mulec, sem stopil v velike čevlje, a se takrat tega še nisem zavedal. V 25 letih smo dodobra 'prebandali' Slovenijo in tudi nekaj sveta. Spoznal sem ogromno novih ljudi, ki so se zabavali z nami. Z nekaterimi ostajamo prijatelji še danes,« pravi Matjaž, klaviaturist in harmonikar, ki se še danes živo spomni svojega prvega nastopa s Čuki.

Ob tem ponosno doda, da je svojim glasbenim kolegom in odličnim prijateljem Jožetom Jerneju Tozonu, Mihi Novaku ter nekdanjima članoma Vinku Cankarju in Marku Vozlju hvaležen za vse skupne trenutke in dogodivščine.

