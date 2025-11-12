Cherry Flavoured: Povej naglas – brez glasu (Suzy)

Cherry Flavoured je svež pop rock bend iz Savinjske doline, ki je v zadnjih mesecih že opozoril nase s pesmima Obraz ter Tebe ni in mene ni, ta teden so fantje na radio in v splet poslali skladbo Povej naglas!

»Po koroni imamo občutek, da je vse manj stvari v naših rokah. Svet se že nekaj časa vrti v negativni spirali, zato bi radi s to pesmijo čim več ljudi spodbudili, naj odprejo oči, pogledajo okoli sebe in povejo, v kakšni družbi in svetu bi radi živeli,« pravijo fantje, ki jih pri prebijanju na sceno podpirajo tudi Siddharta in Big Foot Mama.

Se je pa ironija tokrat malo poigrala z njimi ravno, ko bi morali biti najglasnejši – ob izidu pesmi je pevca Simona v posteljo položila viroza in ostal je skoraj brez glasu. A kot se za pravi bend spodobi, so njegov izostanek nadomestili ostali trije člani, tako je bil skoraj neopazen. Pesem sicer napoveduje spomladanski izid albuma, ki ga ustvarjajo z Dejanom Radičevićem - Daisyjem.