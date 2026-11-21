Pred Christianom Balom je izziv, ki bo neizogibno sprožil primerjave z eno največjih igralskih legend. V filmu Vročina 2, nadaljevanju kultne kriminalistične drame Vročina iz leta 1995, bo igral detektiva Vincenta Hanno, ki ga je v izvirniku upodobil Al Pacino. Gre za enega najbolj prepoznavnih likov v Pacinovi bogati karieri, zato ni presenetljivo, da se postavlja vprašanje, kako se bo Bale lotil vloge, ki je v filmski zgodovini pustila tako močan pečat.

V pogovoru za AP Entertainment je igralec razkril, da nima namena preprosto ponoviti tistega, kar je ustvaril njegov predhodnik. »To moram narediti na svoj način. Z vsem spoštovanjem do njega, v tej vlogi je bil briljanten in obsedeno preučujem njegovo igro, toda najti moram lasten način, kako odigrati lik, in mu dati nekaj svojega,« je povedal. Njegove besede pričajo o tem, da se kljub občudovanju Pacina zaveda, da bi ga dosledno posnemanje lahko omejilo pri ustvarjanju lastne interpretacije.