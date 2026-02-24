Cindy Crawford: 60 let največje lepotice (Suzy)

Dvajsetega februarja je praznovala zaključek šestega desetletja življenja, ena njenih največjih odlik ostaja zvestoba naravni lepoti, saj z njo dokazuje, da ženska ne potrebuje polnil ali operacij, da ostane lepa tudi v zreli dobi.

Znamenito znamenje

Vsi so jo spodbujali, naj si odstrani znamenje nad levo ustnico. Ni bila le zasmehovana v šoli, celo ena od njenih treh sester jo je nagovarjala, naj si ga odreže, saj naj bi bilo lepotno le na desni. Umetniki ličenja so znamenje prekrivali, na njeni prvi naslovnici so ji ga celo izbrisali. A mama ji je dejala, naj si pike ne odstrani, saj je z njo posebna, in izkazalo se je, da je imela prav.

Najljubša

Bila je najljubši model številnih modnih umetnikov, od Karla Lagerfelda do Valentina. Gianni Versace je dejal, da je zanj popolna ženska, medtem ko jo je Donna Karan občudovala zaradi njene delovne etike.

Ni igralka

Čeprav je vztrajala, da ne zna igrati, jo je režiser Joel Silver tako dolgo prosil, da se je počutila neumno, ker ga je ves čas zavračala. Zato je nazadnje z Williamom Baldwinom igrala v filmu Manekenka in detektiv ter požela posmehljive kritike. Bilo ji je grozno, a odločitve ne obžaluje, saj verjame, da noče biti igralka, zato izkušnjo šteje za pozitivno.

Prvakinja

Bila je ena od petih glavnih supermodelov (poleg nje še Naomi Campbell, Linda Evangelista, Claudia Schiffer in Christy Turlington) in najbolje plačana med njimi. Pojavila se je na kar 600 naslovnicah in je že štiri desetletja eden najbolj iskanih modelov.

Povprečno dekle

Mnogi so ji zaupali, ker je predstavljala povprečno ameriško dekle – bila je brez posebnih potez in suhljate postave. Cindy je nekoč dejala, da jo vedno sprašujejo, ali je domačinka – v Južni Ameriki, Grčiji, Italiji, vsepovsod, saj ima rjave oči in rjave lase, takšnih deklet pa je veliko. Najbrž se ne bi strinjali z njo, saj je zelo posebna, a nedvomno njena toplina običajnega dekleta pripomore k simpatičnosti.

V drugo gre raje

Poročena je bila dvakrat: z Richardom Gerom sta v devetdesetih veljala za najlepši zvezdniški par, vendar se zakon ni obnesel. V drugo se je poročila s poslovnežem Randejem Gerberjem, s katerim ima 26-letnega sina Presleyja in 24-letno hčerko Kaio, ki je iskan model, tako kot mama.