Črni bezeg za zdravje in pogum (Suzy)

Duh te rastline nas spodbuja, da se obrnemo navznoter, da se vidimo jasno in se povežemo s svojo notranjo modrostjo. Da nam moč, da sledimo svoji resnici, in odstrani blokade, ki stojijo na poti naši intuiciji. Sirup iz njega lahko uživate dnevno. Zanj potrebujete 250 ml posušenih bezgovih jagod, liter vode, 250 ml medu, cimetovo paličico, 4 nageljnove žbice, 2 stroka kardamoma, eno narezano limono, 2,5 cm košček svežega ingverja, ponev, cedilo, sterilizirano steklenico. Sperite jagode v mrzli vodi, v ponvi jih zmešajte z vodo, cimetom, klinčki, odprtimi semeni kardamoma, ingverjem. Naj vre na srednji jakosti, nato znižamo temperaturo, da se pol ure nepokrito kuha. Občasno pomešamo.

Odstavimo, ohladimo, precedimo skozi krpo ali cedilo. Stisnemo jagode za čim več soka. Zavržemo gosti del, sok vrnemo v ponev, počasi dodamo še med, limono in rahlo segrevamo od 5 do 10 minut. Ne sme zavreti. Odstavimo in ohladimo, nalijemo v steklenico. Lahko dodamo začimbe po okusu. Ko nas potre zimski čas, jemljemo žlico dnevno – kar tako ali zmešamo v topli vodi. Tri žlice dnevno vzamemo ob kašlju. Sirup zdrži tri mesece v hladilniku.