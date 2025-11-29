Čudežno okrevanje fotografa Mira Majcna: Po letalski nesreči sem se na novo rodil (Suzy)

SLOVENSKI FOTOGRAF

Tudi pri njem se je še kako izkazal pregovor, da v nesreči spoznaš prijatelja.

»Od moje nesreče so minila štiri leta in moram priznati, da so bila zelo dinamična, četudi sem sprva ležal v postelji. Čas okrevanja ni bil samo fizičen, temveč tudi psihičen, poln preizpraševanja in uvidov, potem pa se mi je pred kratkim zgodila še ena prelomnica, abraham,« razlaga fotograf Miro Majcen, ki je čudežno okreval po letalski nesreči. »Kot so rekli člani zasedbe Eagles: We never broke up, we just had 14 years of vacation (Nismo se razšli, samo 14 let dopusta smo si vzeli, op. p.),« se namuzne Miro Majcen. »Tako tudi jaz nisem nikoli nehal fotografirati in delati, samo malo manj ...