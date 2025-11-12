  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SUZY KUHA

Čudovite jesenske jedi (Suzy)

Ni prave jeseni brez čudovito rumenih in oranžnih buč, iz katerih lahko naredite tako sladke kot slane jedi.
Buče so sinonim za jesen.

Buče so sinonim za jesen.

Burek iz rumene buče

Burek iz rumene buče

Rezanci v bučni omaki

Rezanci v bučni omaki

Ješprenjeva kašota z bučo in žajbljem

Ješprenjeva kašota z bučo in žajbljem

Grmada z bučo

Grmada z bučo

Buče so sinonim za jesen.
Burek iz rumene buče
Rezanci v bučni omaki
Ješprenjeva kašota z bučo in žajbljem
Grmada z bučo
Odprta kuhinja, Foto: odprta kuhinja, getty images
 12. 11. 2025 | 17:00
9:21
A+A-

So bogat vir vitamina C, riboflavina, kalija, bakra, in mangana. Niso kalorične in vsebujejo veliko vlaknin, vode ter malo sladkorjev in kalorij. Nekaj receptov za jedi iz njih vam tako ponujamo s spletne strani www.odprtakuhinja.si.

Burek iz rumene buče

Za nadev:

* manjša maslena buča

* čebula, česen, šopek peteršilja

* pol žličke mletega kumina

* pol žličke cimeta

* žlica limonovega soka

* sol in poper

Za testo:

* 300 g bele moke

* pol žlice jabolčnega kisa

* četrt žličke soli

Za zraven:

* 200 ml sojinega jogurta

* česen

* četrt žličke soli

Priprava:

1. Testo umesite s toliko mlačne vode, da postane voljno, elastično in ni več lepljivo. To bo kakšnih pet minut umirjenega gnetenja. Pokrijte ga s skledo in pustite pol ure.

2. Medtem pripravite nadev. Potrebujete dobrega pol kilograma olupljene, očiščene in grobo naribane maslene buče. Čebulo, česen in peteršilj ločeno nasekljajte. Na olju popražite čebulo, dodajte česen, ko zadiši, dodajte cimet in kumin, pražite samo sekundico, nato vmešajte bučo, konkretno solite in poprajte. Pražite ob stalnem mešanju deset minut pri srednji temperaturi, da se rahlo zapeka. Nikakor ne dodajajte vode, raje znižajte temperaturo. Ne sme se spremeniti v pire. Odstavite, vmešajte peteršilj, limonov sok in pustite, da se ohladi.

3. Vključite pečico na 180 stopinj.

4. Na pomokanem platnenem prtu razvaljajte in nato s pomokanimi rokami razvlecite testo čez vso mizo. Obtrgajte rob. Z ostrim nožem ga narežite v velikosti manjšega pekača, recimo 20 x 26 cm.

5. Pekač namastite z oljem, na dno položite prvo plast testa, pokapljajte z oljem in tako tri plasti. Na tretjo naložite približno eno petino bučnega nadeva, pokrijte s testom, pokapljajte z oljem, spet buče in tako, dokler nadeva ne zmanjka. Zaključite s tremi plastmi testa. Tudi zgornjo plast dobro pokapljajte z oljem. Kjer pride testo na testo, bodite radodarni z oljem, kjer je med dvema listoma nadev, ga je lahko manj.

6. Pecite v prej ogreti pečici približno 20 minut, da je povrhu prave barve. Vroč burek ponudite s hladnim slanim jogurtom, v katerega ste vmešali stisnjen česen.

Burek iz rumene buče
Burek iz rumene buče

Ješprenjeva kašota z bučo in žajbljem

Kašota je jed, ki jo pripravljate podobno kot rižoto, le da namesto riža uporabite kašo. Lahko jo zalivate z žajbljevim čajem.

Sestavine (za 2 osebi):

* 100 g ješprenjeve kaše

* manjša hokaido buča

* vejica svežega žajblja

* žlička začimbne

* mešanice za zelenjavno juho

* čebula

* olje

* sol in poper

Priprava:

1. Ješprenj namočite čez noč, zjutraj sperite in odcedite.

2. Bučo razpolovite in z žlico odstranite vlaknasto sredico s semeni. Olupite jo in narežite na kocke.

3. Iz nekaj lističev žajblja in skodelice vode skuhajte žajbljev čaj. Čebulo nasekljajte in popražite na olju.

4. Dodajte dobro odcejeno ješprenjevo kašo, premešajte, da se naolji, in zalijte z žajbljevim čajem. Solite, poprajte in začinite z mešanico začimb za zelenjavno juho. Pokrito kuhajte pri nizki temperaturi in zalivajte z vročo vodo po potrebi.

5. Čez deset minut dodajte polovico narezane buče in čez deset minut še drugo polovico. Vmes bo treba večkrat premešati po dnu in paziti, da ne zmanjka tekočine, kot bi kuhali rižoto. Jed naj bo kremna, gosta, vendar naj se na krožniku razlije. Kuhate lahko bolj ali manj, če želite, da ostanejo bučke čvrste, jih preverjajte z vilicami in pravočasno umaknite lonec s štedilnika.

6. Za konec v ponvi segrejte olje in na močno razgreti maščobi na hitro ocvrite lističe žajblja. Na krožnikih okrasite s hrustljavim žajbljem in pokapljajte z aromatičnim oljem, v katerem ste ga ocvrli.

Ješprenjeva kašota z bučo in žajbljem
Ješprenjeva kašota z bučo in žajbljem

Grmada z bučo

Sestavine (za od 4 do 6 oseb):

Biskvitno testo:

* 3 jajca

* 75 g sladkorja

* 50 g masla

* 75 g moke

* ščepec soli

* stopljeno maslo in moka za pekač

Nadev:

* 75 g suhih brusnic

* od 4 do 5 žlic pomarančnega soka

* 400 g mesa buče, na primer hokaido

* od 2 do 3 velike žlice medu

* ščepec cimeta

* maslo za pekač

Krema:

* 3 dl smetane

* 200 g mascarponeja

* 2 veliki žlici sladkorja

* velika žlica vaniljevega sladkorja

Priprava:

1. Segrejte pečico na 180 stopinj Celzija.

2. Za biskvit ločeno stepite beljake in rumenjake. Rumenjake dobro premešajte s sladkorjem. Razpustite maslo. Zmešajte beljake s soljo in jih stepajte, dokler ne dobite trdnega snega. Stresite moko na mešanico rumenjakov in sladkorja, nato vmešajte še maslo in tretjino stepenih beljakov ter dobro premešajte. Nato počasi in previdno umešajte še preostale stepene beljake.

3. Dno štirioglatega pekača premažite z maslom in potresite z moko, vanj stresite testo in pecite v vroči pečici od 20 do 25 minut, da postane zlato rjavo, nato ga preložite iz pekača in počakajte, da se popolnoma ohladi. (Biskvit je priporočljivo speči že dan pred pripravo zloženke.)

4. Brusnice pokapljajte s sokom.

5. Za pripravo buče segrejte pečico na 200 stopinj. Pekač premažite z maslom. Meso buče narežite na tanke rezine (debele od 1 do 2 centimetra) in jih premešajte v medu in cimetu. Postavite jih v pekač in pecite od 20 do 25 minut, da se dobro zmehčajo. Nato jih vzemite iz pekača in počakajte, da se ohladijo.

6. Za kremo dobro zmešajte smetano s sladkorjem in vaniljevim sladkorjem. Približno polovico mešanice vzemite iz posode in ohladite.

7. Brusnice stresite na cedilo in počakajte, da se tekočina nabere v posodi pod cedilom. Pomarančni sok zmešajte z mascarponejem. Približno dve tretjini kosov mesa buče dobro pretlačite in jih vmešajte v kremo iz mascarponeja. Vmešajte polovico mešanice smetane.

8. Z biskvitnim testom, narezanim na kocke, naredite sloj zloženke skupaj z nekaj kosi mesa buče (lahko so narezani na manjše kose) in položite sloj v velik kozarec. Nato dodajte od 2 do 3 velike žlice kreme iz mascarponeja in jo potresite z brusnicami. Tako naložite v kozarec vse sestavine drugo na drugo. Prihranite žlico ali dve brusnic.

9. Zloženko vsaj za dve uri postavite v hladilnik. Nato nanjo stresite preostalo mešanico s smetano, potresite s preostalimi brusnicami in postrezite.

Grmada z bučo
Grmada z bučo

Rezanci v bučni omaki

Sestavine:

* 250 gramov rezancev, žlica rastlinske margarine

* 3 žlice drobtin, žlica olja, sol, poper po okusu

* 3 stroki česna, lonček bučnega pireja

* onček nesladkanega rastlinskega mleka

* muškatni orešček, dimljena paprika, peteršilj

* po želji: veganski kremni sirček ali parmezan

Priprava:

1. Rezance skuhamo v osoljeni vodi al dente. Lonček vode od kuhanja prihranimo in rezance odcedimo.

2. V ponvi raztopimo žlico margarine in na njej popražimo 3 žlice drobtin, da potemnijo in postanejo hrustljave.

3. V posodi na žlici olja prepražimo 3 sesekljane stroke česna, dodamo lonček bučnega pireja in lonček neslad­kanega rastlinskega mleka. Po okusu dodamo sol, poper, muškatni orešček in dimljeno papriko in vse skupaj pokuhamo, da dobimo gosto omako. Po želji lahko dodamo še žlico veganskega kremnega sirčka ali parmezana.

4. Ko se omaka pokuha, stresemo vanjo rezance in po potrebi prilijemo še malo vode, v kateri so se kuhali. Tako se bo omaka lepo prijela na rezance.

5. Postrežemo z žlico popraženih drobtin in malo sesekljanega peteršilja.

Rezanci v bučni omaki
Rezanci v bučni omaki

Več iz teme

bučajesenkulinarikareceptiSuzy
ZADNJE NOVICE
18:20
Novice  |  Kronika  |  Doma
2,5 PROMILA

Saj ni res, pa je! Takole je pijan kot čep ogrožal promet

Policisti iz Rogaške Slatine so dva dneva zaporedoma ustavili istega voznika. Rezultat alkotesta pa jih je šokiral.
12. 11. 2025 | 18:20
18:19
Novice  |  Svet
BURNO

Prihaja ena največjih »kanibalskih« neviht v zadnjih 20 letih: prizori bodo osupljivi, težave že tu

Mogoči izpadi elektrike, težave z GPS-om ...
12. 11. 2025 | 18:19
18:15
Bulvar  |  Glasba in film
CELOVEČERNI FILM

Prvenec režiserke Ester Ivakič ob svetovni premieri požel že prvo nagrado

Prvenec režiserke Ester Ivakič na festivalu v Cottbusu. Film Ida je prejel posebno omembo ekumenske žirije.
12. 11. 2025 | 18:15
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO NAPOVED

Zvezdni odsev: izkoristite harmonično energijo Venere za krepitev vezi z ljubljenimi

Zvezdna napoved za četrtek, 13. novembra 2025.
12. 11. 2025 | 18:00
17:45
Novice  |  Kronika  |  Doma
POSREDOVAL JE HELIKOPTER

V Novem mestu voznica trčila v otroka na skiroju, odpeljali so ga s helikopterjem

Poškodovanega otroka so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.
12. 11. 2025 | 17:45
17:31
Novice  |  Slovenija
DIREKTORJU SOVE USPEL VELIKI MET

Prvi slovenski »vohun« pri Trumpu: Mahnič: »Bravo, Joško«, Golob: »Določenih stvari se v javnosti ne govori«

Obisk zavit v tančico skrivnosti.
12. 11. 2025 | 17:31

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČE

Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
6. 11. 2025 | 10:53
Promo
Novice  |  Slovenija
Prenova doma

Kdaj je čas za novo straniščno školjko, pipo ali kuhinjsko armaturo?

Kako prepoznati, kdaj je čas za menjavo armatur ali kopalniške keramike? Preverite praktične nasvete in trike za pametno prenovo doma.
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 09:48
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Popolna lokacija za zimski oddih: vznemirljive vsebine za vse starosti

Snežna alpska prostranstva, številne možnosti za zabavo in sprostitev ter vrhunski hoteli Falkensteiner so to zimo popolna kombinacija!
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 11:57
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE

V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
3. 11. 2025 | 08:54
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČE

Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
6. 11. 2025 | 10:53
Promo
Novice  |  Slovenija
Prenova doma

Kdaj je čas za novo straniščno školjko, pipo ali kuhinjsko armaturo?

Kako prepoznati, kdaj je čas za menjavo armatur ali kopalniške keramike? Preverite praktične nasvete in trike za pametno prenovo doma.
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 09:48
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Popolna lokacija za zimski oddih: vznemirljive vsebine za vse starosti

Snežna alpska prostranstva, številne možnosti za zabavo in sprostitev ter vrhunski hoteli Falkensteiner so to zimo popolna kombinacija!
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 11:57
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE

V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
3. 11. 2025 | 08:54
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Napitki

Kako pripraviti popoln jesensko-zimski napitek, ki bo pogrel vašo dušo?

Ko hladnejši dnevi potrkajo na vrata, si vsi zaželimo nekaj več topline. Nič ne pogreje bolj kot skupni trenutki ob skodelici toplega kakava.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 08:54
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IDEJA ZA ODDIH

Ko zdravljenje postane trenutek popolne sprostitve

Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
10. 11. 2025 | 13:42
Promo
Lifestyle  |  Praznično
Božična peka

Vabljeni na kuharsko delavnico: Pladenj pisanih božičnih piškotov

S praznično peko lahko letos začnete kar v našem studiu!
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:35
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIRUTALNI STREŽNIKI

Slovensko podjetje, ki že 25 let kraljuje spletu

Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
27. 10. 2025 | 11:56
Promo
Novice  |  Slovenija
POGOZDOVANJE

Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
1. 11. 2025 | 09:52
Promo
Novice  |  Slovenija
BREZ BANKE

Nova priložnost, prazna blagajna: kako do denarja brez zapletov

Kako lahko podjetja danes financirajo rast, naročila in zaloge – brez banke in brez čakanja.
1. 11. 2025 | 08:04
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zdravi obroki

Vabljeni na kuharsko delavnico: Dan se začne z dobrim zajtrkom

Zajtrk je več kot le prvi obrok dneva – je priložnost, da damo telesu in umu energijo za uspešen začetek.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:42
Promo
Lifestyle  |  Praznično
Božična peka

Vabljeni na kuharsko delavnico: Linški piškoti z Yasko

Pridružite se nam na božično obarvani delavnici, kjer nas bo Jasmina Pirnar Krope (Yaska) naučila, kako do popolnih linških piškotov.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:29
Promo
Novice  |  Slovenija
APLIKACIJA

Nova aplikacija, ki prinaša popoln pregled

Za pregled nad svojim varčevanjem in naložbami potrebujete le mobilni telefon. Svoj finančni svet imate tako vedno pri roki, kjerkoli in kadarkoli.
7. 11. 2025 | 13:35
Promo
Novice  |  Slovenija
ONAPLUS PODKAST

Plesna revolucija: nova pot za obvladovanje Parkinsonove bolezni

Ob Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj smo v podkastu Onaplus pripravili posebno epizodo, ki poudarja, da znanost ni le zbirka dejstev, temveč nenehno iskanje resnice.
12. 11. 2025 | 09:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zdravje zob

Miti o zobnih vsadkih: kaj je res in kaj ne?

Zakaj se zmote o zobnih vsadkih še vedno pojavljajo in kaj o njih pravita strokovnjaka iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA?
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 09:30
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPREDNO

Na Duplici že več kot 40 let ustvarjajo nekaj posebnega

Tradicionalna destilacija in sodobne tehnologije v sinergiji ustvarjajo kakovost, ki povezuje preteklost in prihodnost.
11. 11. 2025 | 08:48
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Slovenija na 108. mestu med najbolj napadanimi državami

Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
10. 11. 2025 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
PROGRAMSKA OPREMA

Prihaja dan samskih: razprodaje, ki jih ne smete zamuditi

Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
22. 10. 2025 | 09:36
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ČOKOLADNO

Nova raven kremastega užitka

Okus, aroma in neverjetno kremasta tekstura … To je nova čokolada, zaradi katere boste dieto dokončno postavili na pavzo.
6. 11. 2025 | 12:59
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Praznično obdarovanje

Ne veste, kaj podariti za božično-novoletne praznike?

Iščete novoletna darila, ki bodo pustila večen pečat? Podarite unikatne izdelke, ročno izdelane v Sloveniji, s certifikatom kakovosti in zgodbo, ki se dotakne.
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 14:12
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOTRANJA VRATA

Zakaj je zdaj najboljši čas za nakup notranjih vrat?

Do 17. novembra lahko v času sejma DOM+ in Ambient v prodajnih salonih LIP BLED izkoristite poseben sejemski popust.
7. 11. 2025 | 11:04
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
Vrtnarjenje

Vse, kar moraš urediti na vrtu pred zimo

Pripravi svoj vrt na zimo z našimi praktičnimi nasveti – od trate, grmovnic do komposta, zelenega gnojenja in rastlinjakov. Poskrbi, da bo vrt spomladi v popolni formi!
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Supermoč

»Vse, kar zaslužimo, vrnemo nazaj«

Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
6. 11. 2025 | 08:34
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

SLAP lezija: posebna vrsta poškodbe labruma ramena

Globoka bolečina v rami, občutek zatikanja in omejena gibljivost so lahko znak SLAP lezije. Spoznajte, kako jo diagnosticirati in uspešno zdraviti.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 09:24
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki