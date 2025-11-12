Čudovite jesenske jedi (Suzy)

So bogat vir vitamina C, riboflavina, kalija, bakra, in mangana. Niso kalorične in vsebujejo veliko vlaknin, vode ter malo sladkorjev in kalorij. Nekaj receptov za jedi iz njih vam tako ponujamo s spletne strani www.odprtakuhinja.si.

Burek iz rumene buče

Za nadev:

* manjša maslena buča

* čebula, česen, šopek peteršilja

* pol žličke mletega kumina

* pol žličke cimeta

* žlica limonovega soka

* sol in poper

Za testo:

* 300 g bele moke

* pol žlice jabolčnega kisa

* četrt žličke soli

Za zraven:

* 200 ml sojinega jogurta

* česen

* četrt žličke soli

Priprava:

1. Testo umesite s toliko mlačne vode, da postane voljno, elastično in ni več lepljivo. To bo kakšnih pet minut umirjenega gnetenja. Pokrijte ga s skledo in pustite pol ure.

2. Medtem pripravite nadev. Potrebujete dobrega pol kilograma olupljene, očiščene in grobo naribane maslene buče. Čebulo, česen in peteršilj ločeno nasekljajte. Na olju popražite čebulo, dodajte česen, ko zadiši, dodajte cimet in kumin, pražite samo sekundico, nato vmešajte bučo, konkretno solite in poprajte. Pražite ob stalnem mešanju deset minut pri srednji temperaturi, da se rahlo zapeka. Nikakor ne dodajajte vode, raje znižajte temperaturo. Ne sme se spremeniti v pire. Odstavite, vmešajte peteršilj, limonov sok in pustite, da se ohladi.

3. Vključite pečico na 180 stopinj.

4. Na pomokanem platnenem prtu razvaljajte in nato s pomokanimi rokami razvlecite testo čez vso mizo. Obtrgajte rob. Z ostrim nožem ga narežite v velikosti manjšega pekača, recimo 20 x 26 cm.

5. Pekač namastite z oljem, na dno položite prvo plast testa, pokapljajte z oljem in tako tri plasti. Na tretjo naložite približno eno petino bučnega nadeva, pokrijte s testom, pokapljajte z oljem, spet buče in tako, dokler nadeva ne zmanjka. Zaključite s tremi plastmi testa. Tudi zgornjo plast dobro pokapljajte z oljem. Kjer pride testo na testo, bodite radodarni z oljem, kjer je med dvema listoma nadev, ga je lahko manj.

6. Pecite v prej ogreti pečici približno 20 minut, da je povrhu prave barve. Vroč burek ponudite s hladnim slanim jogurtom, v katerega ste vmešali stisnjen česen.

Burek iz rumene buče

Ješprenjeva kašota z bučo in žajbljem

Kašota je jed, ki jo pripravljate podobno kot rižoto, le da namesto riža uporabite kašo. Lahko jo zalivate z žajbljevim čajem.

Sestavine (za 2 osebi):

* 100 g ješprenjeve kaše

* manjša hokaido buča

* vejica svežega žajblja

* žlička začimbne

* mešanice za zelenjavno juho

* čebula

* olje

* sol in poper

Priprava:

1. Ješprenj namočite čez noč, zjutraj sperite in odcedite.

2. Bučo razpolovite in z žlico odstranite vlaknasto sredico s semeni. Olupite jo in narežite na kocke.

3. Iz nekaj lističev žajblja in skodelice vode skuhajte žajbljev čaj. Čebulo nasekljajte in popražite na olju.

4. Dodajte dobro odcejeno ješprenjevo kašo, premešajte, da se naolji, in zalijte z žajbljevim čajem. Solite, poprajte in začinite z mešanico začimb za zelenjavno juho. Pokrito kuhajte pri nizki temperaturi in zalivajte z vročo vodo po potrebi.

5. Čez deset minut dodajte polovico narezane buče in čez deset minut še drugo polovico. Vmes bo treba večkrat premešati po dnu in paziti, da ne zmanjka tekočine, kot bi kuhali rižoto. Jed naj bo kremna, gosta, vendar naj se na krožniku razlije. Kuhate lahko bolj ali manj, če želite, da ostanejo bučke čvrste, jih preverjajte z vilicami in pravočasno umaknite lonec s štedilnika.

6. Za konec v ponvi segrejte olje in na močno razgreti maščobi na hitro ocvrite lističe žajblja. Na krožnikih okrasite s hrustljavim žajbljem in pokapljajte z aromatičnim oljem, v katerem ste ga ocvrli.

Ješprenjeva kašota z bučo in žajbljem

Grmada z bučo

Sestavine (za od 4 do 6 oseb):

Biskvitno testo:

* 3 jajca

* 75 g sladkorja

* 50 g masla

* 75 g moke

* ščepec soli

* stopljeno maslo in moka za pekač

Nadev:

* 75 g suhih brusnic

* od 4 do 5 žlic pomarančnega soka

* 400 g mesa buče, na primer hokaido

* od 2 do 3 velike žlice medu

* ščepec cimeta

* maslo za pekač

Krema:

* 3 dl smetane

* 200 g mascarponeja

* 2 veliki žlici sladkorja

* velika žlica vaniljevega sladkorja

Priprava:

1. Segrejte pečico na 180 stopinj Celzija.

2. Za biskvit ločeno stepite beljake in rumenjake. Rumenjake dobro premešajte s sladkorjem. Razpustite maslo. Zmešajte beljake s soljo in jih stepajte, dokler ne dobite trdnega snega. Stresite moko na mešanico rumenjakov in sladkorja, nato vmešajte še maslo in tretjino stepenih beljakov ter dobro premešajte. Nato počasi in previdno umešajte še preostale stepene beljake.

3. Dno štirioglatega pekača premažite z maslom in potresite z moko, vanj stresite testo in pecite v vroči pečici od 20 do 25 minut, da postane zlato rjavo, nato ga preložite iz pekača in počakajte, da se popolnoma ohladi. (Biskvit je priporočljivo speči že dan pred pripravo zloženke.)

4. Brusnice pokapljajte s sokom.

5. Za pripravo buče segrejte pečico na 200 stopinj. Pekač premažite z maslom. Meso buče narežite na tanke rezine (debele od 1 do 2 centimetra) in jih premešajte v medu in cimetu. Postavite jih v pekač in pecite od 20 do 25 minut, da se dobro zmehčajo. Nato jih vzemite iz pekača in počakajte, da se ohladijo.

6. Za kremo dobro zmešajte smetano s sladkorjem in vaniljevim sladkorjem. Približno polovico mešanice vzemite iz posode in ohladite.

7. Brusnice stresite na cedilo in počakajte, da se tekočina nabere v posodi pod cedilom. Pomarančni sok zmešajte z mascarponejem. Približno dve tretjini kosov mesa buče dobro pretlačite in jih vmešajte v kremo iz mascarponeja. Vmešajte polovico mešanice smetane.

8. Z biskvitnim testom, narezanim na kocke, naredite sloj zloženke skupaj z nekaj kosi mesa buče (lahko so narezani na manjše kose) in položite sloj v velik kozarec. Nato dodajte od 2 do 3 velike žlice kreme iz mascarponeja in jo potresite z brusnicami. Tako naložite v kozarec vse sestavine drugo na drugo. Prihranite žlico ali dve brusnic.

9. Zloženko vsaj za dve uri postavite v hladilnik. Nato nanjo stresite preostalo mešanico s smetano, potresite s preostalimi brusnicami in postrezite.

Grmada z bučo

Rezanci v bučni omaki

Sestavine:

* 250 gramov rezancev, žlica rastlinske margarine

* 3 žlice drobtin, žlica olja, sol, poper po okusu

* 3 stroki česna, lonček bučnega pireja

* onček nesladkanega rastlinskega mleka

* muškatni orešček, dimljena paprika, peteršilj

* po želji: veganski kremni sirček ali parmezan

Priprava:

1. Rezance skuhamo v osoljeni vodi al dente. Lonček vode od kuhanja prihranimo in rezance odcedimo.

2. V ponvi raztopimo žlico margarine in na njej popražimo 3 žlice drobtin, da potemnijo in postanejo hrustljave.

3. V posodi na žlici olja prepražimo 3 sesekljane stroke česna, dodamo lonček bučnega pireja in lonček neslad­kanega rastlinskega mleka. Po okusu dodamo sol, poper, muškatni orešček in dimljeno papriko in vse skupaj pokuhamo, da dobimo gosto omako. Po želji lahko dodamo še žlico veganskega kremnega sirčka ali parmezana.

4. Ko se omaka pokuha, stresemo vanjo rezance in po potrebi prilijemo še malo vode, v kateri so se kuhali. Tako se bo omaka lepo prijela na rezance.

5. Postrežemo z žlico popraženih drobtin in malo sesekljanega peteršilja.