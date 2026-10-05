Suzy potuje: čudovito poletje Melani Mekicar

Začela ga je kot zaročenka, obiskala London in Amsterdam, našla popolno poročno lokacijo, prvič stopila na oder Slovenija ima talent kot voditeljica, obiskala glasbene festivale, kot sta Tomorrowland in Sziget, in koncerta Bruna Marsa in Lordov … A najbolj nepozabne so bile počitnice na Portugalskem, kamor se je odpravila v dobri družbi.

Pesto poletje je voditeljica okronala s tem, da je s svojimi najljubšimi ljudmi preživela enega najlepših tednov, ki se ga bo, pravi, spominjala, tudi ko bo stara in siva. S prijatelji in zaročencem Markom Subotićem, s katerim sta pred kratkim praznovala osmo obletnico zveze, se je namreč odpravila raziskovat divjo, prelepo Portugalsko. Ustavili so se v Lizboni, kjer je 'jedla najbolj carsko hrano', doživela je romantični sončni zahod v Portu, ki jo je očaral s svojo edinstveno arhitekturo, značilnimi ploščicami, azulejos in okusnimi lokalnimi slaščicami, pastéis de nata iz listnatega testa in z jajčno kremo.

A ta dva postanka sta bila samo uvod v daljše raziskovanje slikovite Madeire, kjer so odkrivali tako plaže ob Atlantiku kot osvajali zelene gorske vrhove tega čudovitega otoka. Na njenem najvišjem vrhu so celo zapeli pesem Rebeke Dremelj 'Pojdi z menoj', saj se začne z verzi o oblakih in modrem nebu po nevihti, v čemer so uživali tudi sami. Razgibana pokrajina, navdihujoča narava, osupljivi razgledi in zabavne dogodivščine so prava formula za ustvarjanje nepozabnih vtisov, ki ostanejo za vedno. »Madeira, si vse in še več. Moja galerija in srce sta polna,« je tako z navdušenjem in hvaležnostjo zapisala na svojem profilu na instagramu.

Na otoku so se povzpeli na visoke vrhove, ki nudijo prelepe razglede.

Skupaj sta odkrivala skrite kotičke Madeire.

Voditeljica pravi, da si bo Madeiro zapomnila za vedno.

Postanek v Portu so izkoristili za raziskovanje.

Navdušile so jo slikovite hiše ob reki Douro.

Pozirala je pred značilnimi portugalskimi ploščicami.