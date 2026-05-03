Čustvena Ana Praznik: Ne sramujem se svoje ranljivosti (Suzy)

Ana Praznik v deveti sezoni Delovne akcije ne prinaša le prenovljenih domov, temveč zgodbe, ki se nas globoko dotaknejo. Danes pred kamerami deluje suvereno in zbrano, a priznava, da ni bilo vedno tako. »V prvi sezoni sem bila čustveno nezrela za težke zgodbe, projicirala sem jih nase in jih nosila v vsakdanje življenje. Danes znam postaviti mejo in predelati svoje občutke,« pove odkrito. Ob tem doda, da izkušnje ne izbrišejo vsega – nekateri obrazi preprosto ostanejo. »Vedno znova se mi pred očmi prikaže družina Dajić iz Polzele,« pravi.

Zaupanje gradi preprosto – brez olepševanja, s pogovorom, odprtostjo in deljenjem osebnih izkušenj. Ko pridejo najgloblji trenutki, jih ne skriva – ne pred kamerami ne pred sabo. »Če so občutki premočni, pridejo tudi solze. Ne zdi se mi nič narobe, če pokažem ranljivost,« pove iskreno. Prav v tej neposrednosti je nekaj, kar gledalce vedno znova pritegne in prepriča. Za vsem stoji preprosto, a močno vodilo: če pomagamo skupnosti, pomagamo tudi posameznikom – resnično pa vidimo šele takrat, ko si dovolimo gledati s srcem.