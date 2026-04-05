Čustvena Celine Dion: vrača se na velike odre (Suzy)

Pevka Celine Dion je s plakati v Parizu in objavo na instagramu sporočila: »Ne vem, kako naj ti povem.« S tem je namignila, da se po večletnem premoru, h kateremu jo je prisilila bolezen, to jesen vrača na odre, in sicer v največjo koncertno dvorano v Evropi Paris La Defense Arena, ki sprejme več kot 40 tisoč obiskovalcev. Na to možnost je nakazala že pred časom, ko se je na družbenem omrežju spomnila na pokojnega očeta. »Nikoli ne bom pozabila, kako si prihajal na moje koncerte. Rada te imam. Ko se bom spet vrnila na oder, vem, da boš tam,« je zapisala.
Njen zadnji večji koncertni nastop pred dolgim predahom sega v marec 2020, ko je še pela v okviru svetovne turneje. Po letih tišine je julija 2024 simbolično stopila na oder in na odprtju olimpijskih iger v Parizu z Eifflovega stolpa zapela pesem Edith Piaf Himna ljubezni, pred tem je istega leta prišla na podelitev grammyjev in bila deležna stoječih ovacij. Njena vrnitev pomeni več kot le nove koncerte, predstavlja zmago nad boleznijo, vztrajnost in globoko povezanost z občinstvom ene največjih glasbenih ikon sodobnega časa.