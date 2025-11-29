Čustvena Tanja Žagar: Na odru s sinom in očetom (Suzy)

Koncert v mariborski dvorani Tabor se bo Tanji Žagar za vedno vtisnil v spomin. Obkrožena z najdražjimi je pred nekajtisočglavo množico zapela največje uspešnice, v nekem trenutku pa je na oder povabila posebnega mladega gosta in dogajanje je v hipu postalo še bolj čustveno. Tanji se je namreč pred številčnim občinstvom pridružil osemletni sin Karlo, ki je s ponosno mamo zaplesal in navdušil njene oboževalce. Pevka sicer svoja otroka, sina in hčerko Marino, ki ju ima z Mikijem Šarcem, skrbno skriva pred očmi javnosti, zato je bil ta trenutek še toliko bolj edinstven. »Ne želiva, da se Karlo in Marina pojavljata na naslovnicah samo zato, ker so njuni starši del medijskega sveta,« je že večkrat poudarila. A 43-letnica je na koncertu poskrbela za še eno presenečenje. Na oder je povabila svojega očeta Renata Žagarja, s katerim je zapela pesem Hvala, ker si ob meni ti. Njun nastop so poslušalci pospremili s stoječimi ovacijami in bučnim aplavzom.

Karlo ni le izvrsten plesalec, temveč tudi odličen nogometaš in gimnastičar.